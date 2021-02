Conforme a los criterios de Saber más

El conflicto de Eldia contra Marley en “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”), reavivado por Eren Yeager, tiene un origen milenario. Según una versión, aquellos capaces de transformarse en titán subyugaron a todos los países que pudieron, cometieron genocidio y se apropiaron de culturas ajenas. Las consecuencias de este belicismo se reflejan en todos los aspectos de la sociedad, por lo cual los personajes deben actuar en base a los naipes repartidos por el destino. Las decisiones de todos ellos no quedaron sin consecuencia.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x11, “Farsante”:

Hijos de la guerra

Si bien el episodio tiene como trama las consecuencias de la violencia, el cómo se ejecuta uno de los ejes principales deja mucho que desear. Una vez Gabi y Falco escapan de la prisión en la cual fueron internados tras infiltrarse en el dirigible, encuentran a Kaya, hermana adoptiva de Sasha Blouse. Esta última, como se recuerda, murió por el certero balazo de Gabi en episodios previos. Este encuentro es demasiada coincidencia.

Ignorante de la relación con la muerte de su hermana, Kaya le abre las puertas de su casa a los candidatos a guerreros, donde también están los padres de Sasha. Hasta aquí, ni uno ni otro son conscientes del vínculo que los une. Pero el potencial dramático es demasiado evidente como para dejarlo pasar; no hace falta leer el manga para saber que el crimen de Gabi quedará al descubierto tarde o temprano. Por lo pronto, este encuentro sirve para ejemplificar la ya comentada radicalización de Gabi, quien demuestra ser alumna aplicada de la educación de Marley.

“Soy una buena eldiana”. “Esos son los demonios”. Gabi fue discriminada desde que era una niña y para demostrar que no es enemiga de Marley, se enroló como candidata a guerrera. No sabe otra cosa que no sea odiar a Eldia; ya es parte de su personalidad. La circunstancias en la que Gabi demuestra el adoctrinamiento es burdas, este encuentro con Kaya y los Blouse suspende la credibilidad del espectador; pero el fondo es sustancioso y eso se ve reflejado en una escena que conocemos bien.

En el quinto episodio de esta temporada de “Attack on Titan”, Eren le pregunta a Reiner por qué su madre tuvo que morir años atrás. Esta vez quien lo pregunta es Kaya, la cual supo desde un principio que Gabi y Falco provienen del otro lado del mar. Pero en la conversación de los adultos, Reiner no se justifica, solo se arrodilla y pide la muerte. Gabi no comprende aún que los eldianos de ambos lados del mar son más parecidos de lo que ella quiere aceptar, así que solo repite como catecismo lo que le enseñaron: los “demonios” sufren por los crímenes de sus ancestros. Kaya responde que su madre nunca le hizo nada malo a nadie, lo cual a su vez desencadena más respuestas ensayadas de Gabi; radical como ella sola. Este diálogo no habría terminado nunca a no ser por Falco, quien le revela a Kaya el por qué de la muerte de su madre: fue víctima en una misión de reconocimiento de Marley, un daño colateral.

Kaya y Gabi, en una conversación donde no hay ganadores. Foto: Mappa.

Los soldados

Gabi y Falco no son los únicos que afrontan las consecuencias de esta guerra. Dentro de los muros, Hans Zoe es interceptada por los ciudadanos, quienes se han enterado de la detención de Eren Yeager, al que consideran su salvador. Si el pueblo se enteró de la maniobra arriesgada de Eren es por culpa de algunos miembros del Cuerpo de Exploración que atacaron Marley, entre los cuales se encuentra Floch; cuyo radicalismo ya habíamos notado. Puede que Eren esté pagando por su rebeldía, pero eso no significa que sus acciones se anulen. Hay quienes lo ven con buenos ojos.

Hans Zoe, como su comandante, tiene que impartir castigo a los que filtraron la información secreta. Castigar a sus propios hombres es algo que no le gusta para nada y que le trae a la mente las palabras de Sannes, exmiembro de la Policía Militar al que ella torturó para obtener información y según el cual siempre habrá alguien en el rol de tirano. Mikasa Ackerman, por su parte, pasa por una situación similar al guiar a su celda a Louise, recluta que la admira y que está del lado de Eren. Mikasa también es responsable del endiosamiento a Eren, quiera reconocerlo o no.

Mikasa Ackerman, luego de encarcelar a Louise. Foto: Mappa.

Pero ninguna consecuencia parece pesar tanto como el mayor combate de “Attack on Titan: The Final Season” hasta el momento; el ataque a Liberio donde Eren acabó con el titán Martillo de guerra. En Marley, la cúpula militar ya sabe que Zeke Yeager es un traidor, por lo que se tomarán represalias dentro de seis meses junto a la alianza mundial de naciones. Solo que eso es lo que espera Zeke. Reiner propone la solución más evidente: atacar la Isla Paraíso lo más pronto posible.

Esta semana “Attack on Titan” presenta escasa acción, pero no por ello es menos interesante. Junto con los dos capítulos anteriores, la trama acomoda sus piezas para el conflicto final. Por un lado la alianza de Eren, Yelena y Zeke (es evidente que están conspirando); por el otro las fuerzas de Marley y, finalmente, las fuerzas de Eldia con Hans, Mikasa y Armin. Lo difícil está por empezar.

Pensamientos sueltos

Hasta ahora, Mappa había mantenido una calidad de animación entre decente y notable para “Shingeki no Kyojin”, pero algunas tomas de este episodio dejaron mucho que desear.

Mappa ha hecho mejores cosas que esto. Foto: Crunchyroll.

Puede que la peor toma sea aquella donde Kaya está sentada en la que fuera su casa. En una toma parece que está pegada al muro, en la otra se revela que no es así. Es un fallo demasiado evidente como para dejarlo pasar.

Fuente: Mappa.

Al mismo tiempo el episodio nos regaló algunas postales notables.

Fuente: Mappa.

La escena del caballo mordelón tuvo su gracia. Una pena que la mala animación le quitase puntos.

Atención al flashback súbito por el que pasa Mikasa, donde ella recuerda el momento en el que le salvó la vida a Eren.

La breve conversación entre Yelena y Dot Pixis deja claro que ella ha tenido encuentros clandestinos con Eren Yeager. Ella es el vínculo entre Eren y Zeke que Eldia intenta frenar.

Sobre el último punto, si se necesita que Eren y Zeke entren en contacto para activar el “Retumbar”, tiene sentido que Eldia quiera mantener control de ambos. De ahí que Eren esté preso y que Zeke esté en el bosque vigilado por Levi. Tenerlos juntos sería como lanzar gasolina al fuego.

No termino de entender por qué el episodio lleva el título de “Farsante”, nombre que se corresponde con el capítulo 110 del manga. En este último, el nombre tiene sentido; lo cual no explicaré aquí porque sería un spoiler.

Años después de su primera reunión, Hizuru regresa a la Isla Paraíso. Los aliados traen un avión que funciona a base del cristal combustible exclusivo de la isla, con el cual buscan observar el anunciado “Retumbar” desde los aires.

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan: The Final Season” todos los domingos por Crunchyroll.

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"