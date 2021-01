Conforme a los criterios de Saber más

En abril próximo se cumplen ocho años desde el estreno de la primera temporada de “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”), posiblemente el anime más influyente de la última década. Una adaptación de manga que pudo quedar inconclusa como tantas otras, pero cuya popularidad se mantuvo y tres años después estrenó su segunda temporada. Este 2021, con la temporada final ya avanzada, empieza a cumplirse la promesa que el héroe Eren Jaeger hizo allá por los inicios e la historia; salvo por un detalle: Eren no es ningún héroe y eso queda claro en los segundos finales del episodio.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x05, “Declaratoria de guerra”.

El gran teatro del mundo

Una noche antes de estrenarse el episodio, releí el tomo 25 del manga de “Attack on Titan”, el material original. Por el lado de la adaptación, estamos ante algo fiel y, por eso mismo, imperfecto. En reseñas previas ya hablamos del problema que representa el infodump; ofrecer a la audiencia mucha información en poco tiempo. Lo mismo ocurre en este episodio.

“Declaratoria de guerra” tiene dos componentes dramáticos principales, primero la conferencia de prensa/ representación teatral que Willy Tybur, el líder secreto de Marley, desarrolla ante embajadores, militares y representantes de la prensa extranjera; todo desde Liberio, el campo de concentración de eldianos. La primera parte de esta performance consistió en narrar cómo Marley venció a Eldia cien años atrás y obligó al rey Karl Fritz a retirarse a la Isla Paraíso junto a sus súbditos. Todos los eldianos de la isla están protegidos por murallas que, en realidad, son 10 millones de titanes colosales a la espera de ser liberados para aplastar toda la vida en el mundo.

Pero esta historia no es totalmente cierta, como el mismo Willy Tybur se apresura a comentar: el rey Karl Fritz estaba arrepentido de los crímenes de su dinastía, que con el poder de los titanes cometió genocidio, matando a millones de personas y desapareciendo culturas enteras. Este rey, en coordinación con Marley, inventó al héroe Helos como tapadera. Fritz, por su parte, se retiró a la isla y la rodeó de titanes colosales.

Es difícil ofrecer dinamismo en una historia, sea anime o de otro formato, solo con la narración. Se necesitan acciones. Para compensar esto, mientras Willy Tybur habla tenemos una representación de actores; están todas las estrellas, desde Helos hasta el Rey, además de sombras proyectadas sobre un telón. Fritz está ofreciendo el mayor espectáculo que el mundo haya visto. Siguiendo el infodump, Tybur cuenta que el Rey Fritz realizó una promesa generacional de paz: cualquiera de su familia que herede el poder del Titán Fundador no podría cometer represalias contra Marley. Una promesa de paz que se mantuvo por cien años.

Pero esta conferencia no es solo un show, tiene un motivo práctico.

Eren Jaeger, en los minutos finales del episodio 4x05 de "Attack on Titan".

Dos señores conversan

El segundo componente dramático del episodio ocurre en un sótano. Todo este discurso fue escuchado por Eren Jaeger, Falco Grice y Reiner Braun; quienes están a solo unos metros del escenario. Desde allí escuchan a Willy Tybur decir que la isla paraíso está desestabilizada... que Eren es un hombre peligroso con intenciones de romper la promesa del rey de antaño.

Falco escucha atónito el discurso, y también la escena que ocurre frente a sus ojos, donde Eren amenaza con matar a inocentes si es que Reiner no se queda quieto. Entre ambos parece surgir entendimiento: Eren por un lado sabe que Reiner creía ser un héroe al ejecutar la misión en la Isla Paraíso; mientras que el guerrero de Marley entiende que Eren ha cruzado el mar para cometer su venganza. Reiner se pone de rodillas, pide a Eren que lo asesine para pagar así las culpas que lo atormentan.

Pero Eren no lo matará. Le da la mano y por un momento parece que, a pesar de que Willy Tybur le esté declarando al guerra a la Isla Paraíso y que haya soldados a punto de entrar al sótano; Eren no cometerá su venganza. Una escena ambivalente donde todo puede pasar. Y entonces Eren dice las palabras mágicas: “Yo seguiré avanzando... hasta aplastar a todos mis enemigos”.

Ese es el punto de no retorno: Eren se convierte en el Titán de Ataque, aplasta a Willy Tybur y se dispone a devorarlo. La historia continuará en el 4x06.

No hace falta haber leído el manga para entender que la próxima semana será decisiva. El portador del Titán de Ataque no es el héroe que parecía ser en las primeras temporadas, los cuatro años desde el fin de la misión de Reiner, Annie y Bertholdt pasó algo... pero eso no basta para entender la situación. Desde la muerte de su madre, Eren solo ha tenido en mente acabar con los monstruos. Y si los monstruos son en realidad gente como él, la situación no cambia. Los 24 minutos de tensión que construye el episodio son el equivalente a una manguera cuyo flujo es bloqueado con una pisada. Y Eren ya levantó la bota.

Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

Atención con Kiyomi Azumabito de Hizuru y el por qué se retiró antes de la declaratoria.

Utilizar la conferencia para revelar tanta información desconocida fue un buen recurso por parte del autor, aunque igual hace que el episodio sea pesado.

Atención también con el soldado que apresó a los guerreros de Marley Porco (Titán Mandíbula) y Pieck (Titán Carguero).

Nótense las luces prendidas en el edificio que destruye Eren. Hay personas allí, civiles. Piensa en eso mientras esperas una semana por el siguiente episodio, “El Titán Martillo de Guerra”.

Dato

“Attack on Titan” estrena nuevos episodios todos los domingos por Crunchyroll.