Casi todos los personajes de “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) tienen un pasado trágico. Si alguien no lo tiene, necesariamente ha estado en una posición de poder. El cuarto episodio de la cuarta temporada hace algo inusual, que es mostrar ambos lados del espectro moral. Todo el este capítulo apunta al desastre, y no hace falta leer el manga para saberlo.

A continuación, SPOILERS:

El poder detrás del poder

La familia Tybur es quien controla a Marley en las sombras. Uno de ellos tiene el Titán Martillo de Guerra, cuyo poder sirvió para mantener a raya a los eldianos en el conflicto de 100 años atrás. Aquí conocemos más de la historia de estas dos naciones, donde los Tybur mantuvieron su poder y lo ofrecieron a Marley como una forma de expiar los pecados cometidos por su raza de “demonios”.

Willy Tybur, el jefe de la familia, ofrecerá una conferencia de prensa al mundo en la que se declarará la guerra a Marley. El objetivo es unir a todos los países contra el enemigo común que representa la Isla Paraíso. Willy, en su calidad de opresor, no disfruta con el trabajo. Es su misión y la cumplirá.

La presencia de Willy Tybur sirve también para establecer a Theo Magath como uno de los líderes supremos de Marley. Magath no es un maníaco del poder, de hecho no lo busca. Sabe también que el ejército no le pertenece, pero sí a pueblo. La serie se empeña en mostrar a Marley no como monstruos, sino como personas con objetivos claros; en este caso, el expansionismo.

Los eldianos y sus historias

Mientras tanto, Falco envía un mensaje a pedido de Eren, quien está infiltrado en el hospital de enfermedades mentales. El poseedor del Titán de Ataque tiene un breve encuentro con su abuelo paterno, el mismo que recibió a Zeke tras el fin de la guerra contra la coalición del Medio Oriente. El hombre tiene un colapso mental debido a la culpa por la muerte de su hija años atrás, situación que cambió para siempre el destino tanto de la Isla Paraíso como de Marley.

No deja de ser dolorosa cada escena que se centra en los eldianos, personas que se debaten entre estar a merced del opresor o trabajar para ganarse el aprecio de los mismos; como es el caso de Udo, quien se salva de un destino peor que la muerte tras derramar vino en una de las invitadas a la recepción organizada por la familia Tybur.

Pero todos estos intentos no funcionan para ganarse la confianza del enemigo. Como vemos en el caso de Reiner, ser un ciudadano honorario de Marley parece ser un título nominal pues, en el trato con los superiores, que no son “demonios”, hay desprecio. Todos ellos están entre la espada y la pared. Esto se cumple también en el exterior, donde Udo confirma que hay campos de internamiento de condiciones incluso peores.

Mientras el episodio anterior se centró en Reiner, este tiene como foco el futuro de la nación. El portador del Titán Blindado vuelve a ser un niño cuando acompaña a los candidatos a guerreros por todo el festival, cuando gasta su dinero en comprarles bocadillos. Es un momento luminoso, de esos que la serie no ofrece gratis. Antes de esta temporada, el único momento de felicidad para los personajes ocurrió en la playa.

Y hablando de la playa, allí estuvo Eren, quien señaló con interés la posición del enemigo. Ahora, infiltrado en Marley y con ayuda de Falco, tiene frente a frente a Reiner. Él es una de las “ratas” de las que Marley está al tanto. Este solo es el preludio para la declaración de guerra.

Pensamientos sueltos

¿Por qué, si saben que hay infiltrados en Marley, la familia Tybur continuará con su plan de declaratoria de guerra a la Isla Paraíso? Esa pregunta tendrá respuesta más pronto que tarde.

Me encantan los diálogos entre Theo Magath y Willy Tybur, que funcionan en dos niveles de lectura. Hay más en esa conversación que lo que contienen las palabras.

Otra coincidencia: ¿Por qué Eren tenía que encontrarse con su abuelo?

Atención a la noble de Hizuru, Kiyomi Azumabito. Será más relevante en futuros episodios.

Muy ingenioso por parte de la familia Tybur el no revelarle quién es el portador del titán Martillo de Guerra. De ese modo siempre tienen un as bajo la manga.

Prepárense, porque el próximo episodio, que adapta el centésimo capítulo del manga, lo cambiará todo.

