“Attack on Titan” ha estado en los titulares esta semana por el anuncio de su cierre en abril de 2021, y la historia no tiene planes de ir lento en sus capítulos finales. Si bien la cuarta temporada avanza, el manga tiene algunos capítulos más para publicar antes de que el tiempo de Eren llegue a su fin.

En el capítulo anterior, el 135, se vio como la alianza de los miembros restantes de la Legión de Reconocimiento y los guerreros eldianos arremetieron contra Eren, quien había activado el poder del Titán Fundador para convertirse en un enorme titán, despertar a millones de titanes colosales y comenzar “El Retumbar de la Tierra”.

Conociendo el pasado de la primera de su descendencia, Ymir, Eren le pidió el poder para cambiarlo todo, activando así el poder oculto de los titanes y comenzando el plan de la exterminación de la humanidad, dejando vas solo a la gente de Ymir. A pesar de ser confrontado por sus mejores amigos, Eren no quiso detener su plan.

Por ello, ahora la última esperanza de la humanidad es que los supervivientes enfrenten a Eren en un duelo a muerte, con alguno de los dos bandos caídos de una vez por todas. A continuación, te contaremos lo que sucede en el episodio 136 de “Attack on Titan”, así que hay una ALERTA DE SPOILERS por si no estás al día en el manga.

“ATTACK ON TITAN” 136: ENTREGUEN SUS CORAZONES

Falco con su nuevo poder Titán volando encima de Eren (Foto: Kodansha)

Como se recuerda, el anterior episodio comenzó con una gran batalla cuando el equipo de Paradis comenzó su movimiento contra Eren. El portador del Titán de Ataque, el Titán Fundador y el Titán Martillo de Guerra se transformó en un enorme nuevo titán y movilizó a millones de titanes para destruir todo Marley y el mundo.

Con todo esto, los miembros de la Legión de Reconocimiento se unieron a los soldados eldianos para detenerlo, pero nadie se esperaba que el Titán Fundador podía resucitar a cualquiera de los Poderes Titanes anteriores para cumplir sus órdenes, con varios de ellos causando estragos a su paso por la tierra.

Sin embargo, todos se salvaron cuando Falco apareció con su nuevo poder de Titán bajo control, volando y llevando a varios de ellos por los aires para planear una estrategia. Es aquí donde todos refuerzas su alianza para enfrentar a Eren, y es Levi Ackerman quien les confiesa que ya no pueden seguir preocupándose por Eren.

Mikasa se da cuenta que tienen que matar a Eren para sobrevivir (Foto: Kodansha)

Eren debe morir para detener “El Retumbar de la Tierra”.

Los que están encima de Falco pasan por encima de uno de los últimos asentamientos militares de Marley, donde los soldados se encuentran confundidos y acorralados viendo como a la distancia los millones de titanes se les acercan sin parar. Lastimosamente, parece que todos abren fuego mientras Falco y los demás se alejan para continuar su estrategia contra Eren.

Falco y compañía cargan contra Eren y, a pesar que cientos Titanes Martillos de Guerra les dispararon con flechas, ellos pudieron avanzar y aterrizar en el esqueleto que la nueva forma de Eren había creado. Así, la batalla comenzó con algunos buscando a Armin, otros a Pieck y a los demás capturados por Eren y sus titanes.

Los habitantes de Marley y los eldianos comienzan a pelear en pleno caos (Foto: Kodansha)

Jean avanza y descubre a Pieck, quien había estado luchando con un Titán Martillo de Guerra y había terminado empalada. Sin embargo, como ella misma revela más adelante, el Titán Carguero también sirve para atacar por su larga durabilidad, así que puede transformarse numerosas veces siempre y cuando no maten a Pieck.

La pelea se torna más dura, porque se enfrentan a millones de titanes al mismo tiempo. Los restantes miembros de la Tropa de Reconocimiento saltan de la espalda de Falco para ir a rescata a Armin, quien había sido capturado por Eren junto a los demás. Aquí surge un pequeño monólogo de Levi Ackerman que muchos pensaron que eran sus últimas palabas.

Él recuerda todos los momentos que pasó con el Comandante Erwin Smith, pidiéndole perdón por no haberlo elegido para que reviviera, pero que no se arrepentía de confiar el futuro de la humanidad a Armin y sus amigos. Abajo, Annie en forma de titán hace equipo con Mikasa y Connie para derrotar a algunos titanes, pero uno de ellos con una forma extraña comienza a correr y no enfrentarlos.

Armin se da cuenta que todos sus amigos están luchando, por lo que puede hacer algo dentro de Los Caminos (Foto: Kodansha)

El capítulo termina con ellos yendo detrás del Titán con forma de Okapi y los demás luchando contra los titanes. Entonces, aparece Armin en un espacio vacío mirando su propio cuerpo, tratando de despertarse para poder unirse a la batalla. Allí se da cuenta de que no es posible que sepa que sus amigos estén luchando, porque él está en la boca de un titán, así que descubre que en realidad está en Los Caminos.

Dándose cuenta que todos los eldianos están conectados por estos caminos, comienza a pensar que podría hacer algo. De pronto, voltea y ve a Zeke juntando un poco de arena en el suelo. Ambos se saludan y él le pregunta: “¿Entonces Ymir también te comió?”, y el episodio finaliza con esa revelación.

Armin se encuentra con Zeke (Foto: Kodansha)

