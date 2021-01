El fin de una era. La editorial Kodansha anunció que el manga de Hajime Isayama, “Attack on Titan”, lanzará su último capítulo en la edición de mayo de la revista Bessatsu Shonen Magazine que empezará a ser vendida desde el 9 de abril del 2021.

De esta manera, el mangaka Isayama pondrá fin a 11 años y medio de trabajo a cargo del manga Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), dejando un total de 34 volúmenes recopilatorios.

El manga comenzó su publicación en septiembre de 2009, y su último volumen, que corresponderá a la edición número 34, verá la luz en Japón el próximo 9 de junio.

En una pasada entrevista con el portal Mantan Web, el mangaka Hajime Isayama habló sobre el final de “Attack on Titan” y dijo que hará “lo mejor posible” para darle un digno episodio final.

“Hace ocho años dije el ‘manga ‘Shingeki no Kyojin concluiría en tres años, pero hasta ahora pude terminarlo. Ha pasado mucho tiempo, pero espero que puedan seguirme hasta el final. Este no fue estirado por el equipo editorial, sino que más bien fueron ellos quienes en los últimos años me preguntaron: ‘¿cuándo terminará?’ Lo siento, finalmente se acabó. Haré lo mejor posible para el episodio final, para que todos se alegren de haberlo leído”, señaló.

Cabe señalar que recientemente empezó la emisión de la última temporada del anime “Attack on Titan”, el que estará compuesta por 16 episodios.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 4 de “Attack on Titan”

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"