Guadalupe es una mujer de 89 años amante de la serie “House of the Dragon”. Ella lo hizo saber en las redes sociales con un video viral que definió su existencia como la tierna “Abuela de los dragones” en Youtube. Años más tarde, la nonagenaria se une al grupo de jóvenes y adultos fanáticos de los Siete Reinos, y les da una sorpresa. La producción de la segunda temporada de la serie de Max la incluye en un cameo del episodio 5.

“Las redes arden pidiendo fotografías de Guadalupe en el set de rodaje”, dice un usuario de X y creador de contenido sobre “Game of Thrones” y “House of the Dragon 2″. ¿Pero de quién está hablando en realidad? Guadalupe Fiñana, una fan excitada por la furia y los dragones de la adaptación de George R. R. Martins.

El cameo de la ‘Abuela de dragones’

La mayor fan española de “House of the Dragon” aparece en King’s Landing en una escena breve del inicio del episodio 5. Guadalupe está al lado de los pobladores que reciben con indignación los restos de, Sunfyre, el dragón de Aegon, y el cuerpo carbonizado del rey tras la batalla de Rook’s Rest. Guadalupe aparece convertida en una anciana plebeya de cabello blanco que observa la llegada del carruaje.

¿Quién es la ‘Abuela de dragones’?

“El dragón rojo y el dragón dorado. ¡Ay! (grita) Lo primero, un dragón”, dice Guadalupe en uno de los videos de su canal de Youtube, que lleva su nombre. Su nieta le ayuda a crear contenido para ese portal, donde se ha convertido en toda una “influencer” con más de 40 mil sucriptores en Youtube desde que inició comentado la serie “House of the Dragon” en su primer video hace seis años.

Este fue el primer video de Guadalupe su canal de Youtube y se trata de una divertida crítica a uno de los episodios de “Game of Thrones”:

Antes de ser una celebridad, ella simplemente combinaba su perspectiva conservadora con un carismático comentario sobre “House of the Dragon 2″. En los videos, ella opina sobre Daemon Targaryen y su aparente atractivo físico o las decisiones de la reina, como “un hijo por un hijo”. Las personas comentan el video con entusiasmo, ya que se trata de una anciana que desborda ternura y emoción por los capítulos semanales.

En Instagram, tiene más de 240 mil seguidores. Su última publicación es una colaboración con la cuenta oficial de Max, donde aparecen las fotografías de la ‘Abuela de dragones’. Con su natural dejo andaluz, la viuda amante de la televisión ha incursionado en otros espacios, antes de ser un personaje viral. En 2021, ya era ganadora de la edición MasterChef Abuelos España y estaba por publicar su primer libro de cocina a los 87 años.

“Hola, me llamo Guadalupe y soy ganadora de MasterChef, pero esto me pasó a mi como un accidente. Mira, yo soy fanática de Juego de Tronos. Un día acompañé a mi nieta a desmaquillarse, yo llevaba un camisón muy feo, empezamos a hablar y ella me comenzó a grabar. Hablamos de los malos de la serie, que toma, que dale, que mil cosas... Y me subió arriba, ahí las redes. Yo no sabía ni qué era eso. Estaba asustaíta. Dije ‘me va a dar’. Pero aquello funcionó... Y grabé un vídeo más”, comentó a La Otra Crónica hace unos años.