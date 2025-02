Patrick Schwarzenegger, hijo del icónico actor Arnold Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver, respondió al supuesto nepotismo sobre los roles que pudiera conseguir gracias a su apellido. En el trajín de las entrevistas por la tercera temporada de “The White Lotus”, donde el actor de 31 años tiene un rol clave, expresó su frustración ante los comentarios que minimizan su trayectoria profesional.

Schwarzenegger interpreta a uno de los nuevos huéspedes del exclusivo resort White Lotus en Tailandia, donde se desarrolla la tercera temporada de la serie de Warner Bros. Discovery. Su papel, del hijo de un multimillonario que está en la bancarrota, se relaciona con la trama central sobre el poder, la corrupción y el egoísmo de los más ricos.

Reacción de Patrick Schwarzenegger al hablar de nepotismo

Patrick Schwarzenegger con su prometida, la modelo Abby Champion, y junto a su madre Maria Shriver. A la derecha, su hermana, la escritora Katherine Schwarzenegger y su esposo Chris Pratt, posan en el avant premiere de "The White Lotus".

Patrick Schwarzenegger es hijo de la periodista Maria Shriver y el actor, político y exfisioculturista austriaco, exgobernador de California. Sin duda, su presencia en la escena artística ha generado expectativas y críticas en torno a la carrera que podría beneficiarse a costa de su apellido.

El joven actor, quien comenzó su carrera en 2006 con un papel en “The Benchwarmers”, aseguró que ha trabajado arduamente durante más de una década para construir su carrera. “Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre”, declaró a The Sunday Times. “No ven que he tenido 10 años de clases de actuación… que he trabajado en mis personajes durante horas y horas o los cientos de audiciones rechazadas en las que he estado”.

“Por supuesto, es frustrante y te puedes sentir encasillado y pensar en ese momento: ojalá no tuviera mi apellido. (...) Pero es un momento pequeño. Nunca cambiaría mi vida por nadie. Soy muy afortunado de tener la vida y la familia que tengo, los padres que tengo y las lecciones y valores que me han inculcado”. Además, enfatizó que sigue tomando clases de actuación semanales para mejorar y crecer profesionalmente.

Patrick Schwarzenegger es el superhéroe consternado Golden Boy en "Gen V", una serie de Prime Video.

Tras su debut en la serie “The Benchwarmers”, donde Schwarzenegger tiene un papel de reparto, se unió al elenco de la película “Stuck in Love” (2012) y después “Grown Ups 2″ (2013). En la televisión, ha tenido papeles en “Scream Queens”, “American Sports Story: Aaron Hernandez”, “The Staircase” y el spin-off de “The Boys”, “Gen V”, donde es un superhéroe con complicaciones emocionales.

Llega a “The White Lotus” con el apoyo de su familia, pues su madre y padre son fanáticos de la serie. “Cada vez que veíamos el programa… mi madre siempre me decía: ‘¿Por qué no has hecho una audición para esto? ¿Por qué no te presentaste para esto?’”, recuerda Schwarzenegger. En 2023, se presentó a la audición de la serie del productor Mike White y fue elegido para la tercera temporada, que se filmó en 2024.

Ficha técnica de The White Lotus 3