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Helena Bonham Carter se retira de forma sorpresiva del rodaje de la serie "The White Lotus". (Foto: Chris Delmas / AFP)
Helena Bonham Carter se retira de forma sorpresiva del rodaje de la serie "The White Lotus". (Foto: Chris Delmas / AFP)
Por Agencia EFE

La actriz británica Helena Bonham Carter ha abandonado su papel en la cuarta temporada de “The White Lotus” cuando la serie se encontraba en pleno rodaje en la Costa Azul francesa.

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