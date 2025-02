Famosos en Los Ángeles hablan del renovado programa de White Lotus, la franquicia de hoteles más famosa del universo del productor de televisión Mike White. Basada en la visión de la estrella Sritala, interpretada por la legendaria actriz tailandesa Lek Patravadi, el oasis de la tercera temporada de la serie, cargada de lagartijas, meditación y estanques con estatuas budistas, es el lugar perfecto para que, una vez más, un cúmulo de magnates escape de sus escandalosas vidas en Estados Unidos.

Los seis primeros de la tercera temporada, de estreno el 16 de febrero, arrancan con el drama despacito. Pero los puntos en común en las tres temporadas persisten: todos los personajes son millonarios, sufren y ninguno nota cómo su ego eclipsa cualquier noción de humildad. La hipocresía está, con menor dosis de falta de cultura sobre el panorama político y social de su país en algunos de sus diálogos. White retoma la discusión sobre la salud mental ignorada, en el caso de personajes desesperados por sus preocupaciones superficiales.

En las dos primeras temporadas, el personaje de Jennifer Coolidge, una heredera millonario buscando sanar su pasado familiar, bordeaba este espacio donde la depresión acecha en medio de conversaciones en la mesa o mientras se disfruta del exclusivo resort. En la tercera temporada, un espectacular Jason Isaacs encarna, después de 13 años de Lucius Malfoy, de nuevo a un padre de familia en la ruina financiera, pronosticando la debacle de su vida familiar. “No tendría razones para vivir si fuera pobre”, insinúa su esposa, interpretada por Parker Posey, en una escena.

La banda sonora de Cristóbal Tapia de Veer vuelve a ser crucial. La antología, ganadora de múltiples premios, incluyendo siete Emmys, no sería la misma sin su inquietante acompañamiento musical, que ha sumergido a los fans de este universo de crimen y desesperación silenciosa en Maui (Hawaii), Sicilia (Italia) y ahora en “The White Lotus: Tailandia”. Con esa compañía musical, regresan algunos de los arquetipos de veces anteriores: familias fracturadas, parejas en crisis y turistas solitarios que encuentran refugio en otros huéspedes.

Los Ratliff: el reflejo de una familia en crisis

Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Shwazenegger, Sarah Catherine Hook y Sam Nivola interpretan a la familia Ratliff en la tercera temporada de "The White Lotus".

La familia Ratliff es una nueva versión de los Mossbacher de la primera temporada, con menor porcentaje de humor sádico esta vez. El hijo menor de los Ratliff, interpretado por Sam Nivola, está absorto en las redes sociales y obsesionado con el tsunami que azotó Tailandia en 2004. Su hermana (Sarah Catherine Hook) trata de comprenderlo, mientras su hermano (Patrick Schwarzenegger) narra su vida con una precisión inquietante y algunos latidos sexuales difíciles de leer. Jason Isaacs, como el patriarca, oculta su bancarrota familiar, lo que puede acercarlos peligrosamente al destino de Tanya (Jennifer Coolidge) y su esposo Armond en temporadas anteriores.

Estamos ante una historia de personajes atrapados en un paraíso donde nadie escucha. La atmósfera sudorosa de Tailandia se mezcla con una verbosidad que exuda calor en la piel del espectador. Pero, ¿es suficiente? La serie mantiene su exquisitez, aunque el ritmo lento del arranque deja la sensación de que se necesita el final para emitir un juicio definitivo sobre la serie.

¿Y Jennifer Coolidge?

Una escena de Tanya (Jennifer Coolidge) en la segunda temporada de "The White Lotus". (Foto: HBO)

Jennifer Coolidge no está en los primeros capítulos de la tercera temporada, por lo menos no hasta el 6, pero un personaje cercano a ella en la segunda temporada vuelve a dar señales de que algo oscuro se cuece hacia el final. ¿Da esperanza de volver a ver a la ganadora del Emmy de nuevo en algún flashback? Pero la tensión recorre la sangre de Belinda (Natasha Rothwell), quien regresa como interna del programa hotelero en Tailandia para absorber conocimiento y llevarlo a Maui.

Las mejores amigas hipócritas

Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) y Kate (Leslie Bibb) son mejores amigas de años y se reencuentran en un resort de Tailandia en "The White Lotus 3". / Fabio Lovino/HBO

Tres “no viejas, sino amigas de mucho tiempo” deciden dejar sus casas en Los Ángeles y pasar las vacaciones en el resort de Tailandia, donde no estaría de más el sexo alguna vez. Michelle Monaghan es Jaclyn, una famosa actriz que recibe aplausos a cada paso de sus amigas. Su compañía, Carrie Coon, como Laurie, es una abogada y la menos superficial que está viviendo el luto de su divorcio. Y la tercera de ellas, Leslie Bibb, como Kate, es una madre que no podría pedir nada más en la vida, porque supuestamente es muy feliz. No son villanas, solo mujeres de cuarenta que buscan evadir responsabilidades y tener conversaciones al borde de la piscina tan pronto como deriven en cuchilladas verbales a espaldas una de la otra.

Michelle Monaghan encarna a la superestrella de Hollywood, con quien la enigmática maestra del hotel, interpretada por Lek Patravadi —importante resaltar su presencia—, encuentra una inesperada conexión a través de la fama artística. Esto desemboca en un espectáculo de canto que resalta la cultura tailandesa en la serie, y podría dejar fuera del ring a la cantante Lalisa Manobal, Lisa de “Blackpink”, que curiosamente también tiene un rol en la serie.

Lalisa: un rostro más en “The White Lotus”

Lisa, la cantante de BlackPink, estará en "The White Lotus 3".

Lalisa, que los fans esperarían como una presencia tan clave como el supervisor Armond de la primera temporada, es un caso más de marketing nebuloso. A menos que los dos episodios restantes digan lo contrario, parece una treta para atraer a los fans del k-pop. Desde el tráiler se insinuaba que sería la víctima o un personaje enigmático, pero su rol se diluye en una historia de amor dulce con el jefe de seguridad tailandés Gaitok (Tayme Thapthimthong). Pero nunca tan memorables como para contrastar con la relación siniestra del resto de parejas de la serie.

Las damas de compañía

Aimee Lou Wood, quien impresionó como una noble joven atravesando un episodio de acoso sexual en la serie "Sex Education", forma parte del elenco de la tercera temporada de "The White Lotus".

Rick (Walton Goggins) y su novia mucho más joven Chelsea, interpretada por Aimee Lou Wood de “Sex Education” (Netflix), resultan más divertidos en sus interacciones. Él es un supuesto productor de cine y televisión con dinero suficiente para financiar los viajes de su supuesta dama de compañía, pero ella parece algo más que su simple acompañante, pues se preocupa por él cuando ni él mismo lo hace. Encuentra una inesperada amiga en el hotel, recordando la relación entre las sexualmente liberales Mia y Lucia en la temporada 2.

En general, la tercera temporada de “The White Lotus” mantiene su intriga, pero la sensación de déjà vu con las anteriores comienza a pesar en algún momento. ¿La seguiríamos viendo tras el segundo episodio? Habría que descifrarlo a través del drama de sus personajes rodeados de lujos y común hipocresía, pero podría ser. De todas formas, es una serie con una puesta en escena magnética y personajes que encarnan lo peor de la élite de Estados Unidos —parte de la crítica de su productor—, pero todo ocurre en Tailandia, así que resulta interesante.