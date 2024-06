“House of the Dragon” ya es un fenómeno con nombre propio. La serie derivada de “Game of Thrones” y basada en el libro “Fire & Blood” de George R.R. Martin, se estrenó el 2022 y con sus primeros diez capítulos se convirtió en una de las favoritas del público. Es por ello que su regreso, este 2024, con una segunda temporada genera gran expectativa.

La historia tiene lugar aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos” y unos 100 años después de que los Targaryen lograran unir a los Siete Reinos. Así conocemos a personajes como el rey Viserys y su hija la princesa Rhaenyra, además de su mejor amiga, Alison Hightower, hija de la mano del rey.

Actores como Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Emma D’Arcy y Eve Best forman parte del reparto de la millonaria producción que continuará con 8 capítulos nuevos que podrás ver desde el 16 de junio. Aquí te contamos cómo seguir cada uno de ellos.

Guía de episodios de “House of the Dragon 2″

Esta es la guía de capítulos de “House of the Dragon” para seguir su estreno en HBO y Max:

N° de episodio Título Fecha de estreno Episodio 2x01 “A Son for a Son” Domingo 16 de junio Episodio 2x02 No anunciado Domingo 23 de junio Episodio 2x03 No anunciado Domingo 30 de junio Episodio 2x04 No anunciado Domingo 7 de julio Episodio 2x05 No anunciado Domingo 14 de julio Episodio 2x06 No anunciado Domingo 21 de julio Episodio 2x07 No anunciado Domingo 28 de julio Episodio 2x08 No anunciado Domingo 4 de agosto

¿De qué trata “House of the Dragon”?

“House of the Dragon” cuenta la historia de la casa Targaryen, durante su apogeo, pero también cómo ocurre el conflicto familiar conocido como la Danza de Dragones.

Ese enfrentamiento dará lugar a un cisma dentro. En principio, se distinguen los bandos de Rhaenyra Targaryen (Emma d’Arcy), hija del rey Viserys Targaryen, y el de Daemon Targaryen (Matt Smith), hermano del rey Viserys Targaryen. Pero las alianzas mutan y para la segunda temporada los enfrentamientos son entre ‘Los Negros’, liderados por Rhaenyra, y ‘Los Verdes’, encabezados por Alicent Hightower (Olivia Cook) y su hijo Aegon (Tom Glynn-Carney).

Reparto de “House of The Dragon 2″

Estos son todos los actores que forman parte del reparto de la nueva temporada de “House of the Dragon”:

Matt Smith - Daemon Targaryen

Olivia Cooke - Alicent Hightower

Emma D’Arcy - Rhaenyra Targaryen

Eve Best - Rhaenys Targaryen

Steve Toussaint - Corlys Velaryon

Fabien Frankel - Ser Criston Cole

Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney - Aegon Targaryen

Sonoya Mizuno - Mysaria

Rhys Ifans - Otto Hightower

Harry Collett - Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia - Baela Targaryen

Phoebe Campbell - Rhaena Targaryen

Phia Saban - Halaena Targaryen

Jefferson Hall - Tyland y Jason Lannister

Matthew Needham - Larys Strong

Clinton Liberty - Addam of Hull

Jamie Kenna - Ser Alfred Broome

Kieran Bew - Hugh

Tom Bennett - Ulf

Tom Taylor - Lord Cregan Stark

Vincent Regan - Ser Rickard Thorne

Abubakar Salim - Alyn of Hull

Gayle Rankin - Alys Rivers

Freddie Fox - Ser Gwayne Hightower

Simon Russell Beale - Ser Simon Strong

