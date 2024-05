Después de meses de espera de los fanáticos de “House of the Dragon”, finalmente se ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de la precuela de “Game of Thrones”. Los nuevos capítulos continúan con la historia del épico mundo de Westeros y exploran los eventos después de la ruptura familiar de la caída de la Casa Targaryen y la Casa Hightower.

Olivia Cooke y Emma D’Arcy vivirán en conflicto en el drama de “House of the Dragon”, donde las actrices interpretan los roles de Alicent Hightower y la princesa Rhaenyra Targaryen, según corresponde.

“House of the Dragon”: ¿de qué se trata?

Emma D’Arcy interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen.

La serie está ambientada aproximadamente 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, donde la reina de los dragones fue Daenerys Targaryen. La primera temporada de ‘HOG’ se centra en la tumultuosa caída de la Casa Targaryen, una familia conocida por sus bestias aladas y su poderío en Westeros. La hija mayor del rey Viserys I, Rhaenyra, es la heredera designada al Trono de Hierro. Por su parte, la segunda esposa del rey, Alicent Hightower, es un personaje clave, debido a su influencia política y su papel en la corte del reino. En el final de la temporada, las mujeres más poderosas se enfrentan en buscar del trono de los Siete Reinos.

Trailer de “House of the Dragon 2”

“House of the Dragon 2″: Fecha de estreno

En el trailer de “House of the Dragon”, Rhaenyra Targaryen explica la importancia de estar en el trono como protectora del reino. Además, aparece en escena el primer hijo de Viserys I y Alicent Hightower, Aegon II Targaryen, buscando venganza.

Por su parte, Alicent Hightower se siente en una perdición moral al tener que enfrentarse con Rhaenyra, quien, por su parte, está lidiando con el furor de su esposo, Daemon Targaryen. Los fanáticos sabrán el resto de la historia durante su estreno cada domingo desde el 16 de junio hasta el 4 de agosto en los siguientes 8 capítulos de la segunda temporada de Max.

Fechas de estreno semanales

16 de junio - Episodio 1 - “A Son for a Son”, según IMDB.

23 de junio - Episodio 2

30 de junio - Episodio 3

7 de julio - Episodio 4

14 de julio - Episodio 5

21 de julio - Episodio 6

28 de junio - Episodio 7

4 de agosto - Episodio 8

Elenco de “House of the Dragon 2″