Max ha presentado imágenes de la segunda temporada de “House of the Dragon”, la serie precuela de “Game of Thrones”. Las imágenes nos ofrecen un nuevo vistazo a los dos bandos que se enfrentarán en la guerra civil por el Trono de Hierro.

El bando negro

Rhaenyra Targaryen ( Emma D’Arcy ) aparece con un vestido negro y una expresión firme y desafiante.

Daemon Targaryen (Matt Smith) está junto a Rhaenyra, con un atuendo oscuro que refleja su carácter complejo y despiadado.

El bando verde

Rhaenys Targaryen ( Eve Best ) se la ve con un vestido verde, color que representa a su facción, y una mirada resignada pero firme.

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) aparece con armadura completa y una expresión seria y determinada.

Fecha de estreno de “House of the Dragon”

La segunda temporada de “House of the Dragon” se estrenará en el “verano del 2024″, de acuerdo al anuncio oficial de HBO Max. El verano estadounidense ocurre entre junio y septiembre, por lo que esas son las fechas en las que se podría esperar su lanzamiento.

Teaser oficial de “House of the Dragon”

Resumen de la temporada 1 de “House of the Dragon”

La primera temporada de “House of the Dragon” se desarrolla 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y narra la historia de la Casa Targaryen en el apogeo de su poder.

El rey Viserys I Targaryen reina en Westeros, pero no tiene hijos varones. Su heredera designada es su hija Rhaenyra, una joven jinete de dragones inteligente y ambiciosa. Sin embargo, la decisión de Viserys de nombrar a Rhaenyra como su heredera genera controversia y divide al reino en dos bandos:

Los Negros: liderados por Rhaenyra, Daemon Targaryen (hermano del rey), Corlys Velaryon (esposo de Rhaenys Targaryen) y otros poderosos señores.

Los Verdes: liderados por Alicent Hightower (segunda esposa de Viserys), Otto Hightower (mano del rey), Aegon II Targaryen (hijo de Viserys y Alicent) y otros miembros de la corte.

La tensión entre ambos bandos aumenta a lo largo de la temporada, con varios eventos que intensifican la rivalidad:

La muerte del hijo de Rhaenyra y Laenor Velaryon, lo que la lleva a buscar venganza contra los Verdes.

El matrimonio de Rhaenyra con Daemon, lo que consolida su alianza pero también genera más enemigos.

La muerte de Viserys, lo que desencadena una guerra civil por el Trono de Hierro.

La temporada termina con la guerra en ciernes, con ambos bandos preparándose para una batalla sangrienta. Rhaenyra se corona reina en Rocadragón, mientras que Aegon II es coronado rey en Desembarco del Rey.

Algunos de los eventos más importantes de la temporada 1 incluyen:

El Gran Torneo de Harrenhal, donde Rhaenyra es coronada reina del amor y la belleza.

La muerte de Laena Velaryon, esposa de Daemon, y el posterior matrimonio de Daemon con Rhaenyra.

El nacimiento de los hijos de Rhaenyra y Daemon, que son de dudosa paternidad.

La muerte del rey Viserys, lo que desata la guerra civil.

Ficha técnica de “House of the Dragon ”

Título original: House of the Dragon

House of the Dragon Año: 2022 (temporada 1)

2022 (temporada 1) País: Estados Unidos

Estados Unidos Creadores: Ryan Condal y George R.R. Martin

Ryan Condal y George R.R. Martin Basada en la obra de: George R.R. Martin (“Fuego y Sangre”)

George R.R. Martin (“Fuego y Sangre”) Género: Acción, aventura, fantasía, drama

Acción, aventura, fantasía, drama Idioma original: Inglés

Inglés Temporadas: 1 (hasta la fecha)

1 (hasta la fecha) Episodios por temporada: 10 (temporada 1)

10 (temporada 1) Duración aproximada por episodio: 60 minutos

60 minutos Cadena original: HBO

HBO Distribuidora: Warner Bros Domestic Television Distribution

Warner Bros Domestic Television Distribution Compositor: Ramin Djawadi

