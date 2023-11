El emocionante regreso de “House of the Dragon” para su segunda temporada es una noticia que ha puesto a los fanáticos de la serie al borde de sus asientos. Casey Bloys, el jefe de HBO, anunció que esta esperada continuación llegará a las pantallas en el inicio del verano de 2024, durante un evento especial para la prensa en Nueva York. En este evento, se proyectó en exclusiva el primer avance de la temporada, lo que ha aumentado aún más la expectativa de los seguidores.

“House of the Dragon” es el exitoso spin-off de “Game of Thrones” basado en la obra de George R.R. Martin, “Fire & Blood”. La serie nos transporta al intrigante mundo de la dinastía Targaryen en el ficticio continente de Westeros, situándose casi doscientos años antes de los eventos narrados en “Game of Thrones” y alrededor de un siglo después de que los Targaryen unificaran los Siete Reinos bajo su dominio.

La primera temporada, compuesta por diez emocionantes episodios, se emitió entre agosto y octubre de 2022 y fue un rotundo éxito, lo que llevó a su renovación inmediata para una segunda temporada.

El rodaje de la temporada 2 de “House of the Dragon” comenzó en los estudios Leavesden de Warner Bros. el 11 de abril. Lo notable es que esta producción no se vio afectada por las huelgas que afectaron a otras producciones, como la huelga del Sindicato de Guionistas de América y la huelga de SAG-AFTRA.

Esto se debió a que los guiones estaban completos antes de que comenzara la filmación, lo que permitió que la producción continuara sin contratiempos. Además, los actores del elenco están bajo contrato con el gremio británico Equity, lo que brindó una mayor estabilidad a la producción.

La segunda temporada de este esperado preludio de “Game of Thrones” contará con un elenco estelar que incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Además, se unen nuevos rostros a la serie en la temporada 2, como Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox y Abubakar Salim.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de “House of the Dragon”?

La noticia del estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon” ha generado una enorme emoción en la comunidad de fanáticos y promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La revelación de la ventana de estreno por parte del CEO de HBO, Casey Bloys, ha agregado un toque extra de anticipación, y el verano de 2024 se presenta como una temporada imperdible para los amantes de la fantasía épica. Los dragones están a punto de volver a surcar los cielos, y los fanáticos están ansiosos por sumergirse una vez más en el apasionante mundo de Westeros.

