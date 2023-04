HBO estaría trabajando en un nuevo spin-off de la exitosa serie “Game of Thrones” que se centraría en Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys. Según la información publicada por Variety, la serie se situaría 300 años antes de los acontecimientos de “GOT” y seguiría la conquista de seis de los siete reinos de Westeros por parte de Aegon y sus dragones, dejando de lado el reinado de Dorne.

A pesar de encontrarse en una etapa temprana, se desconoce si se tratará de una serie o película, así como quiénes formarán parte del elenco o el equipo de producción. Además, según la publicación, se baraja la posibilidad de que se realice primero un largometraje para luego convertirlo en una ficción para televisión.

Cabe destacar que HBO ha anunciado varios proyectos después del éxito de “Game of Thrones”, pero solo “House of the Dragon”, basada en la novela “Fire and Blood” de George R.R. Martin y ambientada 200 años antes de los sucesos de la serie original, ha visto la luz. Además, se ha informado sobre una posible serie basada en el personaje de Jon Snow, que fue interpretado por Kit Harrington en la serie original.

Por el momento, no hay más detalles sobre el nuevo spin-off de “Game of Thrones”, pero los fans pueden disfrutar de las temporadas anteriores y de “House of the Dragon” en el catálogo de HBO Max.

VIDEO RECOMENDADO Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon