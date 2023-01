La protagonista de la serie de HBO “Game of Thrones”, Emilia Clarke, asistió al prestigioso Festival de Sundance. Durante su participación, la galardonada actriz admitió que no has visto, y no planea ver, el spin-off “House of the Dragon”, estrenado en agosto del 2.

La intérprete de la reina Daenerys Targaryen durante las ocho temporadas de “Game of Thrones” (2011-2019) fue consultada por Variety sobre si había visto la precuela de dicha serie. La respuesta, para sorpresa de sus seguidores, fue no.

“Es demasiado raro. Estoy tan feliz de que esté sucediendo. Estoy en la luna sobre todos los premios... Simplemente no puedo hacerlo. Es tan raro. Es tan extraño. Es como si alguien dijera: ‘¿Quieres ir a esta reunión escolar que no es de tu año? ¿Quieres ir a esa reunión escolar?´ Así es como se siente. Lo estoy evitando”, puntualizó Clarke.

La actriz Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en la serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Además, la actriz mostro su admiración por Miguel Sapochnik, el co-showrunner de la primera temporada de “House of the Dragon” y partícipe de episodios épicos de “Game of Thrones”. “Lo amo. Brillante. Maravilloso”, refirió.

Cabe resaltar que la actriz Emilia Clarke dio la entrevista en medio de su participación en el Festival de Sundance, donde promociona su nueva comedia romántica “The Pod Generation”.

¿De qué trata “House of the Dragon”?

La nueva serie de HBO “House of the Dragon”, basada en la novela “Fire & Blood” (2018) escrita por George RR Martin, narra la historia de la guerra civil de la familia Targaryen, la cual tuvo lugar alrededor de 200 años antes de los eventos retratados en “Game of Thrones”.

Olivia Cooke (izquierda) y Emma D’Arcy (derecha) en una escena de "House of the Dragon". (Foto: HBO)

El elenco de “House of the Dragon” está conformado por Paddy Considine como Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como Daemon Targaryen, Fabien Frankel como Criston Cole y Eve Best como Rhaenys Targaryen.

¿Habrá segunda temporada?

A través de Instagram, HBO confirmó la renovación de “House of the Dragon” para una segunda entrega, tan solo días después de la transmisión de su primer episodio.

“El fuego reina. #HouseoftheDragon ha sido renovada para la temporada 2″, se lee en la publicación que está acompañada de un video donde las llamas de fuego son protagonistas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuándo llegaría la segunda temporada.

Respecto a la trama, esta nueva entrega mostraría la lucha por el Trono de Hierro entre los Negros, liderados por Targaryen; y los Verdes, al mando de Alicent Hightower y su hijo Aegon II Targaryen.

