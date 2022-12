La actriz británica Bella Ramsey será la nueva protagonista en el próximo proyecto de HBO Max “The Last of Us”, una serie inspirada en el videojuego. De esta manera, la intérprete recordada por su participación en “Game of Thrones” vuelve a sonar con fuerza dentro del mundo de la actuación, en expectativa por su nuevo papel.

Ramsey nació en la ciudad de Nottinghamshire (Inglaterra) el 25 de septiembre de 2003. Por decisión de sus padres, llevó sus estudios en línea a través de InterHigh School. En tanto, su pasión por la actuación la descubrió de casualidad cuando era muy pequeña, a los cuatro años, cuando la inscribieron en Loughborough de Stagecoach Theatre Arts.

La joven asistió a esta escuela de arte durante siete años, y, posteriormente, se inscribió en un taller de televisión para aumentar sus conocimientos. Tras ello, empezó a audicionar para papeles profesionales.

Fama con “Game of Thrones”

La primera gran oportunidad de su carrera llegó con la serie creada por David Benioff y D. B. Weiss, “Game of Thrones”. En 2016, y con tan solo 12 años, Bella Ramsey se unió al proyecto de HBO con el papel de la franca Lyanna Mormont.

Su primera aparición en la pantalla fue en el séptimo episodio llamado “The Broken Man”, perteneciente a la sexta temporada de la serie. De esa manera, Lady Mormont conquistó a los fanáticos de “Game of Thrones”, quienes rápidamente se dieron cuenta el poder que tenía la joven para imponer liderazgo desde su personaje como cabeza visible de la Casa Mormont y Señora de Isla del Os.

A pesar de que su aparición como Lyanna Mormont no supera los 10 episodios, el personaje de Bella Ramsey cautivó a los espectadores como cuando se enfrentó a uno de los gigantes del ejército del Night King y, en sus últimos minutos de vida, le clavó una daga en el ojo.

“Las mujeres pueden luchar igual que los hombres, y los jóvenes pueden luchar igual que los guerreros experimentados. Hay un tema para desafiar las probabilidades y demostrar cuán poderosas son estas personas. Es inspirador y empoderador”, aclaró Ramsey a The Hollywood Reporter tras la muerte de su personaje en “Game of Thrones” en 2019.

Bella Ramsey en "Game of Thrones". (Foto: HBO)

Más papeles

A la par de dar vida a la cabeza de la Casa Mormont en “Game of Thrones”, Bella Ramsey protagonizó la serie infantil “La peor bruja”, remake de la serie de los noventa “La bruja desastrosa”, donde dio vida a Mildred Hubble entre 2017 y 2019. En 2017 también participó como Mathilda en “Requiem”.

En 2018 formó parte del elenco de diversas producciones como “Holmes and Watson” -dirigida por Etan Cohen- donde interpretó a Flotsam; “Two for Joy” como Miranda y prestó su voz para la protagonista de “Hilda”, una serie animada.

Otro papel destacado para Bella Ramsey llegaría recién en 2019 con “Judy”, donde dio vida a Lorna Luft, hija de Judy Garland, quien fue interpretada por Renée Zellweger.

Aunque, la joven no se ha despegado por completo de los personajes de época. También formó parte del ´cast´ de la serie “Becoming Elizabeth” de Starzplay, inspirada en la ex reina de Inglaterra e Irlanda, Elizabeth Tudor. Ramsey se lució como Juana Grey, conocida como ´Reina de los nueve días´ por su breve reinado. La serie fue estrenada en junio de este año. Además, Bella Ramsey iniciará el 2023 con un nuevo proyecto que implicó un gran esfuerzo físico.

Videojuego a la vida real

“The Last of Us” es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola de videojuegos PlayStation. En junio de 2020, llegó la esperada secuela bajo el título de “The Last of Us Part II”. Ese mismo año, se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, conocidos como los Oscar de los videojuegos.

Frente a este gran éxito, se decidió llevar el proyecto a la pantalla. Es así que nace el programa de televisión “The Last of Us”, el cual será una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.

En tanto, el escritor y director creativo del videojuego, Neil Druckmann, también se posiciona como guionista y productor ejecutivo junto al director Craig Mazin. En ese sentido, en febrero del año pasado, se conoció que la actriz Bella Ramsey sería una de las protagonistas para la próxima serie de HBO Max.

En consecuencia, Bella Ramsey dará vida a la joven protagonista Ellie; mientras que el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal será Joel, dos personajes que se sumergen en una peligrosa travesía mientras atraviesan Estados Unidos en un mundo en donde la civilización moderna ya no existe.

“Estoy muy emocionada por esto, es uno de los juegos que he jugado antes de grabarlo. Los fans pueden esperar cosas similares al juego y un poco de cosas familiares de un montón de cosas… supongo que es un aire fresco, quería decir un aire fresco y asombroso y los he juntado sin querer. Pero lo van a adorar, es lo que voy a decir, lo van a adorar”, aclaró Ramsey al medio digital HeyUGuys.

Bella Ramsey en el poster de "The Last of Us". (Foto: HBO)

Cabe recordar que “The Last of Us” de HBO Max llegará a la plataforma de streaming el próxiom 15 de enero de 2023.