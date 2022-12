La televisión adora a los antihéroes rudos, con un pasado violento y que, a pesar de sus fallas, encuentran redención. Así, no extraña que el servicio de streaming Prime Video de Amazon anunciara el último miércoles que lanzará una serie basada en la saga de videojuegos “God of War”, cuyo protagonista cumple con todos los requisitos para un héroe de acción complejo.

Basada en el videojuego “God of War” (2018), la serie sigue a Kratos, hombre de gran fuerza que, a la muerte de su esposa, emprende un viaje para esparcir las cenizas de la mujer. Lo acompaña su hijo adolescente, Atreus, del que está distanciado. El camino es difícil, no solo porque tendrán que moverse por el dominio de los dioses nórdicos, Midgard, sino porque el pasado es un cazador formidable: Kratos es un dios del fenecido panteón griego. Es el asesino de Zeus, Ares, Teseo, Ícaro, etc.; crímenes que cometió por una venganza personal y que se detallan en varios juegos lanzados entre el 2005 y 2013.

Con la noticia de la serie llegaron declaraciones de los ejecutivos involucrados, todos los cuales están emocionados de trabajar en la franquicia. Están en el proyecto no solo Amazon, sino Sony Pictures Television (productora de “Breaking Bad” y “The Boys”) y PlayStation Productions, que no solo hace juegos, sino también ficciones para cine y TV. Precisamente, esta noticia posiciona a la creadora de videojuegos como un jugador de peso en el mundo del streaming.

PlayStation tiene a la par varios proyectos de series inspiradas en videojuegos en distintas etapas de desarrollo. La de estreno más próximo, “The Last of Us”, llegará en diciembre por HBO Max. También trabaja en una serie del videojuego “Horizon Zero Dawn” Netflix y “Twisted Metal” para Peacock, plataforma disponible en Estados Unidos y algunos países de Europa. Por su parte, Amazon también trabaja otra serie basada el videojuego “Fallout”, creada por los escritores de Westworld Jonathan Nolan y Lisa Joy.

La serie de “God of War” tiene como productor ejecutivo a Rafe Judkins, quien ya trabaja para Amazon en la serie de fantasía “The Weel of Time”, que adapta las novelas de Robert Jordan. Aun no hay noticias de la fecha de estreno, o sobre quién interpretará al serio Kratos, pero el actor que le pone la voz en los últimos juegos, Christopher Judge, está dispuesto asumir el reto.