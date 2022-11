God of War Ragnarok ha sido lanzado a nivel mundial este 9 de noviembre. El esperado videojuego continúa las aventuras de Kratos y Atreus con los dioses nórdicos y, tras 4 años de espera, ya puedes disfrutarlo en todas las consolas.

La continuación de esta épica saga nos llevará a conocer más de nuestros protagonistas, pero también a disfrutar de escenarios fantásticos y peleas espectaculares. Si eres principante en God of War o si quieres vivir la mejor experiencia del juego, sigue estos pocos consejos.

12 consejos para jugar God of War Ragnarok

1. Si nunca has jugado un título de la saga, mira un resumen de la historia antes de empezar. God of War es una franquicia de casi 20 años, por lo que la historia puede ser un poco larga para alguien que recién empieza a jugar una de sus entregas. Por ello, lo mejor sería conocer un poco del ‘lore’ antes de iniciar tu aventura. Por lo menos, hasta el videojuego de 2018.

2. Utiliza los gráficos que mejor se ajusten a ti y tu dispositivo. Si lo haces desde una consola, no tienes que preocuparte mucho. Sin embargo, si juegas desde una PC, lo mejor sería acomodarlos a un nivel que no sobrecargue tu dispositivo, pero que tampoco te quite la experiencia de este nuevo título. Si quieres disfrutar de las batallas y el trabajo de los desarrolladores, ten en cuenta este consejo.

3. No te dejes llevar por la apariencia de la armadura, sino por sus estadísticas. El juego incluye un sistema de transfiguración, por lo que podrás cambiar la apariencia de el equipo que te guste más. Sin embargo, esto se desbloquea al nivel 9, por lo que quizá tengas que esperar un poco.

4. No te preocupes por la rareza de la armadura. Este sistema ha sido desechado en Ragnarok, por lo que todas las piezas de tu equipo pueden llevarse hasta el nivel 9. Es decir, ya no tendrás que dejar alguna que te guste mucho debido a que tu Nivel de Poder es muy alto.

5. No dejes de lado las misiones secundarias. Si no puedes pasar una parte del juego y no quieres reducir la dificultad, quizá has omitido experiencia y recursos en misiones que no son parte de la línea principal. Además de aprovechar esto, disfrutarás de pequeñas historias y algunos guiños.

6. Considera utilizar la ‘autoequipación’ de armaduras y armas. Esta opción prioriza la estadística de tu elección y equipa instantáneamente los del Nivel de Poder más alto. Si no quieres complicarte sacando cálculos, esta es tu mejor alternativa.

Si jugarás God of War Ragnarok en PC, revisa los gráficos para que disfrutes el título en su máximo esplendor. | (Foto: Sony/PlayStation)

7. No guardes tus habilidades, utilízalas. Algunos jugadores suelen hacer esto porque esperan el momento exacto para sacarles mejor provecho. Sin embargo, usar una habilidad constantemente hará que eventualmente alcance el Nivel de Oro, el cual desbloquea una ranura modificación de habilidad. Esta permite que sea personalizable, lo que hace que la habilidad sea aún mejor.

8. No guardes tus recursos de mejora. Cuando alcances puntos específicos en el juego, el equipo requerirá diferentes recursos para las mejoras. Los recursos que eran necesarios antes estarán a la venta en la tienda. Es decir, gasta tus recursos sin miedo.

9. La experiencia no solo sirve para los Ataques Rúnicos. Cuando tengas suficiente XP, ve a la pestaña de Armas. Allí podrás mejorar no solo los Ataques Rúnicos, sino también los modos de Furia Espartana y las Reliquias.

10. Prueba experimentar con el Amuleto de Yggdrasil. Los encantamientos ahora está ligados a esta herramienta y, por lo tanto, recibirás grandes mejoras si equipas amuletos del mismo conjunto. Por ello, puedes mezclar y ver cuáles te convienen más.

11. No olvides cazar a los cuervos de Odín. Puedes recibir armadura y Ataques rúnicos como recompensas si lo haces. Estas se desbloquean mientras continúas tus aventuras en la historia principal y cazas estas criaturas.

12. Recuerda que existen las bonificaciones por usar sets de armaduras. Juntar dos piezas de un mismo conjunto te darán algunas cosas extras dentro del juego, por lo que puedes probar usarlas al mismo tiempo. Si no es lo suficientemente atractivo para ti, siempre puedes mezclar cualquier otra.