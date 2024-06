El colaborador eficaz Salatiel Marrufo aseguró al Ministerio Público que la presidenta Dina Boluarte ordenó a dos de sus allegados que realicen acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la segunda vuelta presidencial del 2021. Esto para que no prospere la impugnación de cientos de actas electorales realizada por Fuerza Popular, reveló “Punto Final” este domingo.

Las declaraciones de Marrufo datan de mayo del 2023 y quedaron registradas en actas oficiales del Ministerio Público.

De acuerdo con “Punto Final”, Marrufo ratificó su testimonio el último 17 de abril. Además, la fiscalía ya se encuentra en etapa de corroboración y ha citado a diversos personajes señalados por este.

Marrufo: testimonio inédito sobre Dina

Según Marrufo, tras la segunda vuelta presidencial del 2021, Boluarte ordenó a José Medina Guerrero (exalcalde de Anguía, Cajamarca) y Alejandro Sánchez Sánchez (financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo) que intercedan ante Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, miembros del pleno del JNE.

“El 11 de junio del 2021 tuvimos otra reunión con José Medina, Alejandro Sánchez, Dina Boluarte, Pedro Castillo y mi persona. En esa reunión, Nenil Medina y Alejandro Sánchez indican que habían contactado a los miembros del pleno del jurado, a Jorge Rodríguez Vélez y a Jovián Sanjinez Salazar. […] Y es la doctora Dina Boluarte quien les ordenó - ella no daba indicaciones, ella daba órdenes - ella ordenó a José Nenil y a Alejandro Sánchez para que intercedan con Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar para que obtengan un resultado favorable”, relató Marrufo.

Añadió que Boluarte dio dos tareas a Medina y Sánchez. La primera fue impedir la ampliación del plazo para tramitar la nulidad de actas electorales; y la segunda, que se declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Fuerza Popular.

El 9 junio del 2021, la entonces candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció la impugnación de más de 800 actas electorales alegando un supuesto fraude en la segunda vuelta presidencial, que perdió ante Castillo.

Según Marrufo, ese mismo día Medina y Sánchez se reunieron en la casa de este último, en el pasaje Sarratea, en Breña.

“El miércoles 09 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Sanjinez Salazar Jovián y de Rodríguez Vélez Jorge. Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el ‘1′, haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del ‘1′ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”, señaló.

El 11 de junio del 2021, el JNE amplió el plazo para recibir los recursos de nulidad de mesas de sufragio de Fuerza Popular y Perú Libre. No obstante, horas después dio marcha atrás y dejó sin efecto esa decisión.





Involucrados

Marrufo aseguró al Ministerio Público que Boluarte convocó a varios abogados a otro inmueble en Breña apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, para que se dediquen a las nulidades e impugnaciones de actas.

El inmueble en mención estaba en posesión de Grika Asayag, a quien luego Boluarte contrató como asistente en Palacio, precisó “Punto Final”.

Según Marrufo, luego de esa reunión fue convocado a otra realizada en “donde funcionaba el centro de operaciones del candidato Pedro Castillo”.

“En la reunión fui presentado ante el presidente electo, a quien conocí personalmente por primera vez, fui presentado por José Nenil Medina, participando en la reunión Alejandro Sánchez Sánchez. […] Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña, hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el jurado”, señaló.

Marrufo detalló que el miembro del JNJ al que supuestamente se acercó Perú Libre gracias a Richard Acuña fue Jorge Armando Rodríguez Vélez, quien actualmente ya no integra esa institución.

Además, según su relato, buscó a un estadístico para que analice si Fuerza Popular podía ganar las elecciones presidenciales mediante la impugnación de votos. Y luego, con el número exacto de los votos que estaban en juego, se reunió con Boluarte.

“Dina Boluarte indicó que se encargaría de hacerles llegar esa información a los miembros del JNE, y el objetivo era que ayuden y puedan ser beneficiados, y obtener la mayoría de los votos. Ahí termina la reunión”, dijo.

Reacciones

Salas Arenas no se ha pronunciado públicamente tras la difusión del reportaje. No obstante, fuentes del JNE informaron a El Comercio que niega la versión de Marrufo y agrega que no se reúne con políticos.

Agregaron que las declaraciones del Marrufo no están corroboradas.

Rodríguez Vélez negó las acusaciones ante “Punto Final” y aseguró no conocer a Acuña.

Sanjinez se mantiene en silencio. En tanto, Medina se encuentra bajo prisión preventiva por el Caso Anguía. La fiscalía lo investiga por presuntamente haber integrado una red encabezada por Castillo.

Acuña ha negado la versión de Marrufo. Aseguró que no conoce a Rodríguez Vélez y que no pudo haber apoyado a Castillo en el 2021 porque tenía un compromiso con Keiko Fujimori.

Por su parte, Sánchez fue deportado por las autoridades norteamericanas esta semana y retornó al Perú, donde cumple una orden judicial de prisión preventiva por 30 meses.

La presidenta no se ha pronunciado hasta el momento. Antes de la difusión del reportaje, fuentes de Palacio informaron que se encontraba apunto de enrumbar a China, en un viaje oficial.