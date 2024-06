El Perú pasa por un momento muy difícil, porque en el fondo tenemos un gobierno de transición. Hemos pasado de un gobierno anterior completamente desorientado y corrupto a un otro gobierno que es un punto de interrogación. ¿Será Antauro? ¿Será Alberto Fujimori? Será no sé quién.

—¿Será Añaños?

Creo que Añaños tiene su chance si se toma el tiempo. Si se hace una elección acelerada, no le da tiempo. Pero si la elección es en abril del 2026, le da tiempo de organizarse.

— ¿Será Rafael López Aliaga?

Yo no me quiero pelear con nadie, pero ‘Porky’ como alcalde ha sido una gran decepción. Ha prometido un montón de cosas irrelevantes, como motocicletas y ha hecho muy poco, salvo pelearse con los organismos internacionales y está perdiendo los arbitrajes.

— ¿Está en contra de la reelección?

Estoy muy a favor de la reelección, eso está bien. Estoy en contra de la reforma de las pensiones que se ha hecho, que no es ninguna reforma porque no se ve de dónde va a venir la plata. Es igual que lo que hablábamos de las obras de ‘Porky’. ¿Dónde está la plata, no? Siempre hay que pensar en eso.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Alessandro Currarino

— ¿La reforma en el terreno de la tipificación de las organizaciones criminales qué le parece? De hecho, muchos han mencionado su caso: su chofer, su secretaria y usted como únicos miembros de una organización criminal.

Eso es una cosa que hay que profundizar y mejorar en el Perú. El imperio de la ley no existe. Aquí cada uno se agarra de un artículo o de otra ley. Lo estamos viendo ahora: dicen que Fujimori no puede presentarse; Antauro tampoco, pero ¿dónde está la documentación que respalda eso?

— ¿Alberto Fujimori sí puede presentarse?

No tengo las ideas claras sobre eso. Yo he leído lo que dice Aníbal Quiroga y, según eso, no puede presentarse porque el indulto fue humanitario, no fue un perdón a lo que supuestamente hizo. Sí creo que él fue condenado injustamente. Todo era acciones mediatas, que inspiró esto, que inspiró lo otro, pero en ningún momento se demostró que en Barrios Altos él ordenó; lo mismo en La Cantuta.

— ¿Se arrepiente del indulto? Esa decisión le ocasionó una moción de vacancia, casi mandan a la cárcel a Kenji y, ahora, Alberto anuncian su inscripción en Fuerza Popular.

Si yo no hubiera hecho el indulto, mi gobierno hubiera terminado en cinco años, no en dos. O sea, fue un gran sacrificio que hice porque perdí todos los votos de la izquierda en el Congreso que me habían ayudado en la primera vacancia.

—Entonces se arrepiente...

Uno se arrepiente de muchas cosas en la vida, pero yo hice lo que mi conciencia pensaba que era justo. Leí todos los informes médicos y si bien ‘Fuji’ está mejor ahora, sigue teniendo cáncer en la lengua.

— ¿Está de acuerdo con la candidatura de Antauro?

Antauro está asociado en la mente de la gente con el asesinato de cuatro policías en el puente de Andahuaylas. Eso fue dirigido por él y se vio en la televisión. Es cierto que él ha hecho su cárcel y todo, pero son asesinatos. En Estados Unidos nadie elegiría a alguien que ha sido acusado de asesinato. Yo creo que en el Perú tenemos una población de 33 millones de personas y no necesitamos depender de dos candidatos como Antauro y Fujimori. ¿No tenemos algo mejor? Estamos perdiendo la brújula aquí.

— Bueno, recuerde que Pedro Castillo ganó sin saber nada de gestión...

Ganó por la polarización y porque el sistema electoral aquí está mal.

— Nuestra democracia está pulverizada. Mire la crisis en las instituciones. ¿La presidenta llegará al 2026?

Puede llegar, pero tiene que tener un gobierno más proactivo. Deben dejarse las disputas entre ministros, por favor. En la época de Toledo, en la cual yo fui ministro casi cuatro años, no había nada de eso, ahora es un desorden. Somos un país de opereta y lo vemos en muchas cosas. En el Poder Judicial, es absolutamente ridículo. Analiza lavado de activos. Lavado es traer plata sucia y blanquearla para que sea plata legal. Y estoy investigado por lavado de activos. He pasado tres años de prisión preventiva por este delito y es una acusación absolutamente falsa. Yo he pensado en ir a la Corte Interamericana. Todo el mundo me dice que vaya pero me contestarán en 20 años y para entonces yo estaré muerto.

— ¿Qué piensa de su caso?

Que hay un abuso fiscal absoluto.

— ¿En qué sentido?

En el sentido de acusaciones que no tienen sustento alguno. Por ejemplo, después de siete años de que mi chofer, mi secretaria y yo conformábamos una organización criminal y ahora estamos en la etapa de control de acusación. Y la acusación es básicamente que yo he sido una persona procapitalista. Esa es la acusación. No está puesta literalmente, pero hasta investigan que yo he sido director de Ternium. Lo he sido casi 30 años. He sido fundador de esa empresa, la siderúrgica más grande de América Latina con cero negocios en el Perú.

— ¿Su perdición fue oponerse a Odebrecht?

Mi perdición ha sido que me eligieron por un voto bien pequeño y con muy pocos congresistas. Y muchos de esos congresistas que llegaron conmigo no comulgaban realmente con mis ideas. Ahora están en no sé qué partido.

— ¿Se refiere a Gino Costa, por ejemplo?

Gino, Alberto de Belaunde, Daniel Olivares.

— ¿Cuántos años tiene en su proceso?

Siete años. Y estoy solo en mi casa porque mi esposa no viene pues hay riesgo de que el fiscal Pérez diga que no puede volver a salir. Cuando el fiscal Pérez mandó informe a Wisconsin por el acuerdo intergubernamental de fiscalías, el fiscal americano fue a entrevistar a mi esposa y después de dos horas se fue diciendo aquí no hay absolutamente nada. Pero para mí el peligro existe, pues mira a Sepúlveda, vino aquí para declarar y lo retuvieron casi un año.

— ¿Los fiscales de Lava Jato y los fiscales supremos deben permanecer en el Ministerio Público o tienen que irse a su casa?

Hay que hacer una limpieza. En la fiscalía se hacen cosas rarísimas hasta con la presidenta. Es de opereta, no es de un país serio. ¿Imaginas en otro país abriendo de un combazo la casa presidencial y luego el policía celebrar con torta? Bien sacado Colchado.

— La Diviac se creó cuando usted era presidente.

La creó Basombrío y mira cuántos millones manejan. Yo lo que haría es cerrar la puerta con llave. Que todos salgan y que solo reingresen los que pasan el examen.

— ¿Cerraría la Diviac?

Cerraría todo. La fiscalía para comenzar. Pregúntate: ¿por qué no tocan a Vizcarra? José Manuel Hernández, quien fue ministro durante mi gobierno, ha contado los millones en sobre que le entregó por encargo y no pasó nada. Hay que investigar qué pasa con Vizcarra, ¿por qué sale siempre bien librado? Raro, ¿no?

— ¿Por qué cree qué aún no hay una acusación contra usted?

Porque soy gringo, intelectual, represento a una élite económica, aunque no tengo un dólar hoy. Es envidia, celo, resentimiento. Los fiscales sí viven como pachás, con autos de lujo, propiedades por todos lados. Eso se tendrá que investigar.

— ¿Duda de los fiscales de Lava Jato?

Yo no conozco a Vela. Ha venido el fiscal Pérez aquí, sentado en esta silla, a decirme básicamente que si yo tenía algo sobre Toledo, se arreglaba todo.

—¿Eso le dijo?

Claro. Y yo no tengo nada sobre Toledo. Yo le contesté al fiscal que no tenía nada. No lo podía creer, porque ellos construyen hipótesis. No es una fiscalía profesional donde se toman cosas reales y se interpretan. Aquí construyen hipótesis.

—¿En qué estado está su caso?

Está en el control de acusación. En la fiscalía hay gente llena de prejuicios y mucha ignorancia. Yo sí puedo hablar del señor Pérez.

— ¿Qué piensa de él?

Pérez es un escándalo para el Perú.

—Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, ha dicho varias cosas. ¿Qué opina de esas declaraciones que comprometen a los fiscales?

La verdad es que yo no entiendo muy bien qué está pasando. A mí me hicieron un cerco judicial, sin duda. Cuando vino Gorriti a esta casa, empezó a decir: “¿de dónde sacan la plata para esos cuadros?”

—¿Gustavo Gorriti decía eso?

Se lo dijo a mi esposa en esta mesa. “¿De dónde saca usted la plata para estos cuadros?”, eso decía.

—¿Pero Gorriti no era su amigo? Incluso lo entrenó para el debate con Keiko, ¿no?

Él y Rosa María Palacios. El tiempo ha demostrado que Gorriti tiene intereses. Se ha transformado de un autor de un lindo libro sobre Sendero a un mandamás en la fiscalía. Yo se lo dije a Soros cuando lo vi en su departamento hace unos años atrás. Le dije que estaba apostando por gente equivocada.

—¿Gorriti debe ser investigado?

Absolutamente.

—¿No es un atentado la libertad de expresión como dice?

La libertad de expresión no incluye promover mentiras y judicializar a los políticos que no piensan como él

"Fue un gravísimo error poner a Vizcarra en la plancha"

— Jaime Villanueva ha dicho de que Gorriti con Pérez y Vela cercaron a Alan García; que direccionó el caso de cócteles de Keiko Fujimori.

Son cosas gravísimas que deben investigarse. Yo siempre he sostenido que los fiscales mataron a Alan García. Lo acorralaron y con una acusación, realmente increíble, de que había recibido plata para dar una conferencia. Eso no es un crimen. Alan no era presidente, no era ministro de obras públicas cuando hizo esa conferencia.

— El día que Alan se suicida usted estuvo en la clínica.

En UCI, con una taquicardia feroz y las enfermeras estaban cuchicheando. Ellas me contaron que Alan había muerto. Los fiscales, los policías tenían la orden de atarme con una cadena a la cama.

— ¿Qué piensa hoy de Vizcarra?

Yo prefiero no comentar sobre Vizcarra. Fue un gravísimo error ponerlo en la plancha. Es una persona que no dice la verdad, que miente mucho.

— ¿De Keiko qué piensa?

No la conozco muy bien. La he visto unas cuantas veces, pero creo que Keiko tiene algunos problemas psicológicos. Creo que tiene un complejo de dominación. Ella obviamente sufrió mucho por lo que le pasó a su mamá. Es una familia un poco disfuncional. Y mira ahora en cada elección los Fujis tienen menos, pero como todos están fraccionados siguen siendo el partido más importante.

— ¿Debe volver a postular?

Yo creo que no, le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. El fujimorismo ha fregado al Perú. Corrijo, no fue el fujimorismo; Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo.

— Si usted pudiera hablar diez segundos con Keiko, ¿qué le diría?

Pídeme perdón. Anda a confesarte.

— ¿Y usted le tiene que pedir perdón a alguien?

A mi esposa por todo este lío en que la metí y que nos ha arruinado la vida.

— ¿A Toledo qué le diría?

Yo he querido ir a verlo, pero mi abogado no quiere porque dice que sería malinterpretado. Le diría: “Toledo, estoy contigo, te quiero un montón, pero la cagaste, hermano”.