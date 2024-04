Como si se tratase de una ‘bala de plata’ o un intento por cerrar con broche de oro su carrera de 50 años entregados al arte, Antonio Dumas (Óscar Martínez) ha decidido postularse a director del Museo Iberoamericano de Arte Moderno (MIDAM) con sede en Madrid.

Este intelectual que pinta canas conoce muy bien la ciudad. Aunque no se ahonda mucho en su pasado personal, en la nueva serie de Star Plus “Bellas artes”, conoceremos que tiene un hijo, un nieto, y también una expareja que lleva años viviendo en “una comunidad indígena peruana”.

Lo mejor sería encajar esta nueva propuesta de la dupla que conforman Gastón Duprat y Mariano Cohn (a la que se le suma esta vez Andrés Duprat) en el género de la comedia negra. Porque desde sus primeros minutos, la trama busca fustigar lo políticamente correcto. Por ejemplo, Dumas aparece incluido entre los tres finalistas que buscan hacerse del cargo del MIDAM. A su lado, una afroamericana y una joven usuaria del lenguaje inclusivo, también ansían el puesto.

Aunque ante el jurado Dumas dice que un museo es “el gran foro de discusión social, un lugar de ideas y de la reflexión”, lo cierto es que él parece no llevarse muy bien con las diversas formas de pensamiento y socialización. Al menos a primera vista. Por eso cuando le piden evaluar a sus competidoras, asesta frases como “no me voy a someter a esto porque parece un casting para un reality show”, “ambas encarnan todos los lugares comunes de la corrección política” o “soy el peor candidato porque soy viejo, hombre, blanco, de ascendencia europea y heterosexual”.

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE SALTAR INTRO

“Bellas artes” está plagada de momentos de este tipo. Estamos ante una serie de seis episodios con poco más de media hora de duración. A lo largo de la trama, veremos cómo Dumas se enfrenta a todo aquello que él, y tal vez muchos de nosotros, consideramos ‘políticamente correcto’. Estos momentos de ‘choque cultural’ encuentran cierto contrapeso en una segunda línea narrativa, en la que conoceremos, por pinceladas, aspectos de la vida personal de Dumas.

Ciertamente, Dumas tiene mucho de Martínez. Al menos de su impronta. El actor que vimos en “Relatos salvajes” y que brillaría después en proyectos con amplia aceptación como “El ciudadano ilustre” o “Vivir dos veces”, vuelve a impregnarlo todo con su estilo de frases breves y reflejos notables.

Dumas con sus dos principales empleados del Museo.

De las propuestas mencionadas es tal vez “El ciudadano ilustre” la que tiene más lazos con “Bellas artes”. En la película del 2016, Martínez interpretaba a Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura que, de un momento a otro, acepta un reconocimiento de parte del humilde pueblito que lo vio nacer. Ese viaje a la Argentina termina siendo un interminable y agridulce recorrido por el pasado del galardonado autor, quien en más de una ocasión amaga con volverse a Barcelona.

Pero si en “El ciudadano ilustre” la comedia negra se sostiene en el disparatado perfil de personajes secundarios que acompañan a Daniel, en “Bellas artes” todo el peso parece recaer en Dumas. A todas luces, el director del MIDAM parece ser el único que va a contracorriente de unas normas no siempre escritas, pero cada vez más defendidas en ámbitos como las redes sociales.

Óscar Martínez compartiendo una escena con la actriz mexicana Ludwika Paleta.

Detrás de cámaras, aunque gracias al streaming cada vez se conoce más (fuera de Argentina) el trabajo de Mariano Cohn y Gastón Duprat, no estaría mal revisar un par de trabajos más de esta dupla. En su serie “El galán” (Star Plus, 2022), el actor mexicano Humberto Zurita interpretaba a Fabián Delmar, un galán otoñal que, acostumbrado a vivir de cantar en cruceros, de un momento es despedido y debe volver a ‘tierra’ para recuperar el sitial televisivo que alguna vez ostentó.

También bajo el aura de la comedia, “El galán” ahonda en las diferentes formas de pensamiento que conviven dentro de la sociedad contemporánea. Delmar que atrae cual imán los besos y abrazos de las damas de la tercera edad, pero cuando intenta cortejar a una mujer mucho más joven, debe lidiar con nociones como el feminismo, con las que rápidamente choca. Aunque, claro, su ‘universo’ está plagado de mujeres a las que les dobla o triplica la edad, por lo que –y aquí el valor de la serie de Star Plus—tendrá que ‘aprender a la fuerza’ a tratarlas tal como ellas lo exigen (y merecen).

Volviendo a la Argentina, la dupla de creadores arriba mencionada también está detrás de “El encargado”, una de las propuestas más atractivas surgidas en el ambiente del streaming durante los últimos años. En esta historia –que lleva ya dos temporadas—Guillermo Francella da vida a un ‘portero’ de condominio que, tras enterarse de que piensan despedirlo para construir una piscina en el espacio que estaba destinado a su hogar, cambia radicalmente su habitual trato cordial y se devela como un calculador viejo que exigirá respeten sus más de 30 años de servicio a los vecinos.

Como en las propuestas mencionadas de Cohn y Duprat, “Bellas artes” repite la sensación de que siempre “todo puede estar peor”. Así pues, cuando Dumas asume el puesto en el MIDAM, tendrá que lidiar no solo con temas burocráticos, reclamos sindicales, insólitas exposiciones previamente acordadas o inclusive con una ministra autoritaria (aunque endeble frente a las redes sociales), sino además frente a sus propios problemas personales apareciendo y desapareciendo a diario.

El personaje de Mariel puede ser clave para entender una segunda temporada de "Bellas artes".

El experimentado hombre de la cultura que protagoniza esta serie tiene muchas aristas desde dónde analizarlo. Se muestra interesado por una joven artista polaca (Ludwika Paleta), tiene un nieto que parece tan curioso como él, comparte edificio con un stalker que busca forzarlo a exponer sus ‘pinturas’ en el MIDAM, pero, sobre todo, no cede un milímetro en su decisión de dejar atrás cualquier vínculo con su expareja Mariel.

“Bellas artes” no tiene la fuerza de “El encargado”. Varias de las sub historias que incluye su trama carecen del fuste para engancharnos. Los personajes secundarios –desde el comisario de exposiciones Leo y la secretaria Marisa—adolecen del peso que sí ostenta, por ejemplo, el Puma Goity en la serie con Francella. Lo mismo con la ministra (Ana Wagener en un rol bastante exagerado de lo que es un funcionario público con poder en la época actual), quien es capaz de dominar al mismo personaje que en el episodio inicial se mostró como indomable.

Con un final claramente abierto, en una más que segura temporada 2, la serie de Star Plus tendrá que echar mano de temas no explotados lo suficiente en su primera parte. Una posibilidad bien podría ser apelar a ciertas complejidades del pasado que expliquen el sinuoso presente de Dumas, un tipo que –aunque destila humanidad al reírse a solas mientras ve innumerables virales de gatitos en su teléfono celular—no parece muy dispuesto a abrazar a su hijo ni dejarse besar por su incontrolable nieto. ¿Qué hay detrás? Tal vez una mejor segunda temporada lo explique.