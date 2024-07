En el vasto mundo del universo cinematográfico de Marvel, siempre han resaltado historias que nos llevan a conectar directamente con el espectador, siendo un gran foco de estas el inicio de distintos superhéroes que vimos durante las diversas fases. Uno de estos casos excepcionales que aparecían alejados del MCU fue “Deadpool”, que con una gran interpretación de Ryan Reynolds encajó tan bien que le dieron la posibilidad de una segunda película y ahora, junto a su gran amigo Hugh Jackman, la oportunidad de cerrar una trilogía del antihéroe más querido del momento.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver la película y esta es nuestra reseña de “Deadpool & Wolverine”, una cinta que es una carta de amor para los fans, pero que termina siendo una triste despedida al universo de Marvel Fox.

El retorno de Deadpool

Es inevitable no imaginar a otro actor que interprete tan bien a Deadpool como lo hace Ryan Reynolds; es como si el propio actor tuviese una conexión automática que nos lleva a pensar que ha nacido para hacer el papel. En esta tercera película, Reynolds hace gala de los años de experiencia que tiene para darnos el Deadpool definitivo, ese que ya no solamente vive situaciones o bromas incómodas, sino que también tiene otras aspiraciones para seguir su camino sin dejar de lado la vida loca que lleva. Sin embargo, aquí tiene un complemento: Wolverine.

Hugh Jackman nació para ser Wolverine

Tras haberse despedido de su papel en “Logan”, Hugh Jackman, por pedido expreso de su amigo Ryan Reynolds, retomó su rol en “Deadpool & Wolverine” de la manera más exquisita, y es que sabe muy bien lo que tiene que hacer como el mutante. Aunque aquí tiene una historia narrada de manera diferente, no deja de ser el mismo Logan de siempre, demostrándonos que la capacidad actoral y multifacética de Jackman es innata. Pero como bien sabemos, esta película es un dúo, lo que me lleva al siguiente punto: la química.

"Deadpool & Deadpool" será la apuesta de Disney para 2024 (Foto: Marvel Studios)

Química total de Reynolds y Jackman

El punto más resaltante de la película no son los cameos, es la química entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ya que la historia se centra básicamente en estos dos y en cómo se juntan sus caminos para un objetivo común. Ambos son mejores amigos fuera del escenario, y eso se plasma en la película. Tanto Deadpool como Wolverine tienen escenas donde uno siente que se conocen de años cuando apenas van minutos de haberse juntado. Lo más importante es que esto no es forzado, es muy natural, un tremendo punto a favor.

¿Sobrevivió al tren del hype? Los cameos

Marvel Studios nos vendió durante todos estos meses de promoción la historia definitiva de Deadpool. Tras los hechos suscitados en la temporada 2 de “Loki”, el agregado de la TVA le daba al protagonista de la película la posibilidad de realizar viajes en el tiempo y multiverso. Así se abrió la posibilidad de tener a algunos personajes de otras películas que habían pasado en años anteriores, así como también ideas de personajes que quedaron solamente en la imaginación.

Marvel, fiel a su estilo, supo jugar con los fans para darnos algunas de las cosas que tanto esperábamos, pero sigue cometiendo el mismo error de los últimos años: darnos el tren del hype por todo lo alto y cumplirlo a medias. Sin embargo, estoy muy agradecido de haber podido ver algunas cosas que me hicieron saltar de mi asiento. Es aquí donde aconsejo que no vayan con altísimas expectativa porque no todo puede ser como uno quiere. Ahora vamos al punto más bajo de la película: la historia en sí.

“Deadpool & Wolverine” cae presa de su propio caos

Sabíamos que veríamos una película ‘alocada’. Sabíamos que al darle la posibilidad a Deadpool de viajar por el multiverso se haría destrozo por todos lados, pero ese caos al final termina generando una ola de pequeñas historias que parecen puestas a diestra y siniestra sin un sentido alguno. Sé que es Deadpool y que tanto su personaje aquí como en los cómics es así, pero en pantalla se siente algo caótico cuando la narrativa era llevada bajo una premisa muy buena, como el desarrollo de personaje de ambos.

El cambio interno de “Deadpool & Wolverine”

Cada uno, a su estilo, tiene algo por qué luchar e historias personales qué superar. La madurez en la toma de decisiones es algo que prima por encima de cualquier cosa en la película (vamos, no esperes algo muy maduro si sabes cómo es Deadpool) y esto es algo de resaltar ya que en los pocos momentos de seriedad absoluta del protagonista, nos demuestra la manera en la que sobresale por encima de sus anteriores versiones en pantalla grande. Por otro lado, Logan aprende sobre el perdón a sí mismo y que, al igual que la canción del grupo Queen, “el show debe continuar” y seguir adelante para ser otra persona, no quedándose en los errores del pasado.

Emma Corrin interpreta a Cassandra Nova en la película “Deadpool & Wolverine” (Foto: Marvel Studios)

Otro punto flaco, el villano

Una de las cosas en las que Marvel viene decayendo en los últimos años es en el villano. Cassandra Nova termina siendo una de las villanas más genéricas de todo el MCU, haciendo que un personaje como ella pase desapercibida y que tenga una resolución tan poco agraciada que solamente reafirma que en Marvel Studios siguen batallando por encontrar esa mística de antes y que todavía no encuentran. Ojalá que para próximas producciones puedan retomar la grandeza de darnos enemigos que nos hagan saltar de nuestros asientos.

En conclusión: una carta de amor para los fans, una despedida muy ‘vaga’ del universo Fox

Como fan del universo cinematográfico de Marvel, debo decir que “Deadpool & Wolverine” es una película netamente hecha para fans tanto de los personajes como de las películas de superhéroes. Si no eres seguidor, quizá lo encuentres un poco (por no decir bastante) absurda, aunque al final la decisión la tomas tú como espectador. Habría querido que esta despedida al universo de Marvel Fox haya sido por la puerta grande pero bueno, ¡vayan al cine a verla!

“Deadpool & Wolverine” se estrena este 25 de julio en todas las salas de cines del Perú y otros países de América Latina.

