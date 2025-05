Ya han pasado varios meses desde el estreno de ‘Deadpool & Wolverine’ y la película sigue dando de qué hablar. Esta vez la cinta está siendo muy comentada en redes sociales a raíz de una reciente revelación de Ryan Reynolds, quien interpreta al antihéroe de ‘Marvel’. Resulta que él dijo que cometió un “robo a gran escala” en el set de grabaciones. En esta nota te voy a dar todos los detalles al respecto.

El film en cuestión fue un éxito de taquilla en 2024, ya que introdujo tanto al icónico mercenario como al personaje interpretado por Hugh Jackman al ‘Universo Cinematográfico de Marvel’ y eso era algo que mucha gente pedía a gritos. Además, todo sucedió con una estupenda historia que terminó siendo la cereza del pastel.

Esa película, sin duda, ha marcado a Ryan Reynolds, quien hace poco asistió a ‘The Late Show with Stephen Colbert‘, donde pudo hablar sobre varios temas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue algo que dijo relacionado a ‘Deadpool & Wolverine’. Tranquilo(a) que ya lo sabrás.

Según el actor, acabó llevándose el disfraz que usó ‘Welshpool’, una variante de ‘Deadpool’ que apareció en la película y que fue interpretada por el delantero del Wrexham AFC, Paul Mullin. Su traje fue muy singular, ya que estuvo adornado con un gran dragón rojo en homenaje a la bandera galesa.

Ryan Reynolds (interpretando a ‘Deadpool’) junto al delantero del Wrexham AFC, Paul Mullin, quien dio vida al personaje ‘Welshpool’ en ‘Deadpool & Wolverine’. (Foto: @VancityReynolds / X) ×

“Acabo de robarlo de Disney”

“Eso está en el Racecourse Ground. El Racecourse Ground es el estadio de fútbol internacional más antiguo del mundo. Y eso es un auténtico robo a gran escala. Acabo de robarlo de Disney”, fue lo que manifestó Ryan Reynolds para después reírse durante la entrevista.

Ryan Reynolds realmente se divirtió bastante conversando con Stephen Colbert. (Foto: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube) ×

Tras decir esas palabras, Stephen Colbert bromeó: “No tienen abogados ni nada”. Ello llevó al actor a responder sarcásticamente: “No, no. No son litigiosos en absoluto”. Sin embargo, luego aclaró que Disney estuvo de acuerdo con que se llevara el disfraz, por lo que no hay ningún problema. Si quieres ver el video de esa parte de la entrevista, aquí te lo dejo para que lo aprecies.