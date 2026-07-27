Ryan Reynolds reaparece como ‘Deadpool’ en la Comic Con 2026. (Foto: Jesse Grant / AFP)
Ryan Reynolds reaparece como ‘Deadpool’ en la Comic Con 2026. (Foto: Jesse Grant / AFP)
Por Redacción EC

Ryan Reynolds sorprendió a los asistentes de la Comic Con 2026 al aparecer inesperadamente durante el panel de Marvel Studios caracterizado como ‘Deadpool’. El actor canadiense irrumpió en el evento vestido con un peculiar atuendo del popular antihéroe y protagonizó uno de los momentos más comentados de la convención.

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