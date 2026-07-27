Ryan Reynolds sorprendió a los asistentes de la Comic Con 2026 al aparecer inesperadamente durante el panel de Marvel Studios caracterizado como ‘Deadpool’. El actor canadiense irrumpió en el evento vestido con un peculiar atuendo del popular antihéroe y protagonizó uno de los momentos más comentados de la convención.

La aparición ocurrió mientras los directores Anthony y Joe Russo, junto con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentaban novedades sobre “Avengers: Doomsday”. En medio de la exposición, Reynolds se hizo pasar por un fan disfrazado antes de revelar su identidad ante la sorpresa del público.

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Fiel a su estilo irreverente, el intérprete aprovechó el momento para bromear sobre su ausencia en la próxima película de los Vengadores. Desde el escenario, realizó una divertida intervención en la que prácticamente suplicó por un papel en “Avengers: Doomsday”, generando risas entre los asistentes y los propios integrantes del panel.

#DeadPool interrumpió el panel de Avengers: Doomsday y preguntó si era posible participar en la película. 😅😆



También preguntó por Thor a Paul Rudd, quién respondió sino se trataba de un fan de un equipo del que Ryan Reynolds es dueño. 🤣🤣 #SDCC pic.twitter.com/r55lHM9xtd — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 26, 2026

El actor apareció bajo el personaje de “Jeanpool”, una variante de ‘Deadpool’ inspirada en el clásico “Canadian tuxedo”, un atuendo completamente de mezclilla. La ocurrencia fue celebrada por los fanáticos, quienes rápidamente viralizaron imágenes y videos del momento en redes sociales.

Reynolds hizo su primera pregunta a Paul Rudd: “¿Dónde está Thor y por qué estaba llorando?”, en referencia a una escena de “Deadpool & Wolverine” en la que Chris Hemsworth sostiene a un ‘Deadpool’ moribundo en un contexto futurista.

Rudd respondió de forma irónica: “¿Es fan del Wrexham?”, en alusión al club de fútbol que Reynolds y su amigo Rob McElhenney poseen. El actor respondió: “Sabes perfectamente por qué estaba llorando”.

La Comic Con también sirvió para presentar nuevos detalles del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre los anuncios más destacados figuraron avances de “Avengers: Doomsday”, así como novedades sobre futuras producciones como “Ghost Rider” y “Black Panther 3”.

Ryan Reynolds reaparece como ‘Deadpool’ en la Comic Con 2026. (Foto: Joe Scarnici / AFP)

Ryan Reynolds interpretó por última vez a ‘Wade Wilson’ en “Deadpool & Wolverine”, película que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Marvel. Desde entonces, los seguidores esperan conocer cuál será el próximo paso del personaje dentro del universo compartido, por lo que su aparición en la Comic Con avivó aún más las expectativas.