“Black Panther” inicia una nueva etapa. Durante la Comic-Con de San Diego 2026, se confirmó que el actor británico David Jonsson interpretará a ‘Toussaint’, el hijo de ‘T’Challa’, quien asumirá el legado del protector de Wakanda en la esperada tercera entrega de la saga. Además, se anunció que la película llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

El proyecto volverá a estar bajo la dirección de Ryan Coogler, responsable de las dos primeras cintas del héroe de Wakanda. El cineasta también escribirá el guion de la nueva película, que continuará los acontecimientos posteriores a “Black Panther: Wakanda Forever”.

“La última vez que estuvimos juntos presentamos a un nuevo personaje... En esta película él crece y madura... Tuvimos que encontrar a un actor increíble”, dijo su director Ryan Coogler antes de presentarlo en la Comic Con de San Diego.

David Jonsson, conocido por su participación en películas como “Alien: Romulus” o “The Long Walk”, subió al escenario muy conmovido para agradecer a Coogler, a Kevin Feige, presidente de Marvel, y al público, y sin dar más detalles comentó: “Créanme que el honor es completamente mío”.

La historia supondrá un relevo generacional tras la muerte de Chadwick Boseman en 2020. En lugar de reemplazar directamente al personaje original, la producción centrará la trama en el hijo de ‘T’Challa’, presentado al final de “Black Panther: Wakanda Forever”, una decisión que había sido anticipada por diversos rumores entre los seguidores de la saga.

La primera película de ”Black Panther”, estrenada en 2018, recaudó más de 1,300 millones de dólares en la taquilla mundial; mientras que “Black Panther: Wakanda Forever” acumuló más de 859 millones de dólares en 2022.

Marvel Studios confirma a David Jonsson como el protagonista de “Black Panther 3”. (Foto: AMY SUSSMAN /AFP)

“Creo que Jonsson es perfecto, me agarró desprevenido, pero cuando lo vi pensé: ‘él es el rey de Wakanda”, dijo a EFE el creador de contenido Dominique Barrett, conocido como ‘King Vader’, quien se encontraba en el público como aficionado.

La producción comenzaría sus grabaciones en 2027 y será filmada en celuloide, una apuesta técnica con la que el director busca ofrecer una experiencia visual diferente para esta nueva entrega del héroe de Wakanda.