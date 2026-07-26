Marvel Studios confirma a David Jonsson como el protagonista de “Black Panther 3”. (Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ /AFP)
Marvel Studios confirma a David Jonsson como el protagonista de “Black Panther 3”. (Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ /AFP)
Por Redacción EC

“Black Panther” inicia una nueva etapa. Durante la Comic-Con de San Diego 2026, se confirmó que el actor británico David Jonsson interpretará a ‘Toussaint’, el hijo de ‘T’Challa’, quien asumirá el legado del protector de Wakanda en la esperada tercera entrega de la saga. Además, se anunció que la película llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

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