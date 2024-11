Denzel Washington, uno de los actores más aclamados de Hollywood, ha confirmado que formará parte de la tercera entrega de “Black Panther”. Aunque el proyecto aún no tiene una fecha de estreno oficial, la noticia de la participación de Washington ha causado gran expectativa entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La elección del director, clave en la decisión de Washington

Washington, en esta etapa de su carrera, es selectivo en cuanto a los proyectos en los que participa, y la figura del director ha sido crucial para su decisión. “Para mí, todo es sobre el director, especialmente en este momento de mi carrera”, explicó el actor. “Solo estoy interesado en trabajar con los mejores. No sé cuántas películas me quedan por hacer, probablemente no muchas. Quiero hacer cosas que nunca antes haya hecho”. Esta vez, el guionista y director Ryan Coogler ha escrito un papel especial para Washington, lo que subraya la importancia de esta colaboración.

El futuro de Black Panther y el legado de Chadwick Boseman

El papel de Black Panther, interpretado en un inicio por el fallecido Chadwick Boseman y posteriormente por Laetitia Wright como Shuri en “Black Panther: Wakanda Forever”, sigue siendo un tema de interés. Aún no se sabe quién portará el manto de Black Panther en esta tercera entrega, pero Washington recordó con cariño y respeto a Boseman: “Era un alma amable y un artista brillante, que permanecerá con nosotros en la eternidad a través de sus icónicas actuaciones durante su corta pero ilustre carrera. Que Dios bendiga a Chadwick Boseman”.

La impresionante trayectoria de Denzel Washington

Denzel Washington cuenta con una filmografía envidiable y una lista de éxitos que lo han posicionado como una de las leyendas vivas de la actuación. Entre sus películas más reconocidas se encuentran la trilogía de “The Equalizer”, “Malcolm X”, “Huracán Carter”, “Philadelphia”, y “Training Day”, cinta que le valió el premio Oscar a Mejor Actor. Próximamente también lo veremos en “Gladiator 2″.

A Soldier’s Story (1984)

Cry Freedom (1987) – Primer papel importante, como el activista sudafricano Steve Biko

Glory (1989) – Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto

Malcolm X (1992) – Icono del cine, con Denzel en el papel de Malcolm X

Philadelphia (1993) – Interpretó a un abogado junto a Tom Hanks

The Pelican Brief (1993) – Película de suspenso junto a Julia Roberts

Crimson Tide (1995) – Película de acción y drama en un submarino

The Hurricane (1999) – Papel como el boxeador Rubin “Hurricane” Carter

Remember the Titans (2000) – Historia inspiradora de un equipo de fútbol americano

Training Day (2001) – Ganó el Oscar a Mejor Actor por su rol de detective corrupto

John Q (2002) – Drama sobre un padre que lucha por salvar a su hijo

Antwone Fisher (2002) – Su debut como director

Man on Fire (2004) – Como el guardaespaldas que busca venganza en México

Inside Man (2006) – Thriller de robos con Clive Owen y Jodie Foster

Déjà Vu (2006) – Thriller de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo

American Gangster (2007) – Como el narcotraficante Frank Lucas

The Great Debaters (2007) – Dirigió y protagonizó esta película inspiradora

The Taking of Pelham 123 (2009) – Remake de un clásico thriller de secuestro

The Book of Eli (2010) – Película de acción postapocalíptica

Unstoppable (2010) – Acción y suspenso en un tren descontrolado

Flight (2012) – Nominado al Oscar como un piloto con problemas de adicción

Safe House (2012) – Thriller de acción con Ryan Reynolds

2 Guns (2013) – Comedia de acción junto a Mark Wahlberg

The Equalizer (2014) – Inicia la trilogía de acción de un exagente en busca de justicia

The Magnificent Seven (2016) – Western en el que lidera a un grupo de mercenarios

Fences (2016) – Película ganadora de premios, basada en la obra de August Wilson

Roman J. Israel, Esq. (2017) – Papel como un abogado idealista

The Equalizer 2 (2018) – Segunda entrega de su serie de acción

The Little Things (2021) – Thriller psicológico junto a Rami Malek y Jared Leto

The Tragedy of Macbeth (2021) – Adaptación de la obra de Shakespeare

The Equalizer 3 (2023) – Cierre de la trilogía del exagente de justicia

Gladiador 2 (2024)

La entrada de Washington al MCU, especialmente en una franquicia tan significativa como “Black Panther”, promete elevar aún más las expectativas sobre lo que se espera sea una de las películas más importantes de Marvel en los próximos años.

