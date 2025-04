El presidente Donald Trump impuso tarifas recíprocas a 135 países en su denominado ‘Día de la Liberación’. La lista incluye a Perú, al cual se le colocó el arancel básico de 10%, junto a otras naciones sudamericanas como Colombia, Argentina y Chile.

“Yo le llamo la reciprocidad amable. Esto no es agresivo, esto es amable. Si se quejan, quéjense de que la tarifa debería ser cero. Construyan su producto en EE.UU. porque no hay ningún tipo de arancel aquí”, refirió el republicano en la Casa Blanca.

El anuncio no tardó en generar olas de incertidumbre alrededor del mundo y en nuestro país. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo en horas de la tarde no tener precisión sobre los productos que se verán afectados por los aranceles anunciados por Trump. “Estamos esperando tener una precisión mayor […] No vemos posibilidades para que lo previsto en el TLC se vea afectado […] EEUU es un socio comercial muy importante, no obstante, Perú es una economía abierta y siempre tenemos la necesidad de buscar nuevos mercados o ampliar los mercados en los que ya estamos”, mencionó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pagar aranceles a pesar del TLC

El Perú y EE.UU. firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) el 2006, tras dos años de negociaciones. El documento entró en vigencia el 2009. Con ello, el 98% de las exportaciones peruanas ingresaban a Norteamérica libre de aranceles, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

Pese a esto, con la disposición de Trump, EE.UU. puede incumplir el convenio, debido a las condiciones de los TLC. “Los acuerdos tienen cláusulas que permiten a los países exceptuarse de los compromisos adquiridos. Una de ellas es la seguridad nacional y esta es la que está utilizando el presidente Trump”, explicó Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX.

Aplicado el 10% de aranceles a nuestros productos, los más afectados podrían ser seis sectores, los cuales tienen a EE.UU. como su principal mercado. Entre estos se encuentran las confecciones textiles, pues el 66% del total de estos envíos tienen como destino el mencionado país. Para la minería no metálica la cifra es de 41%, para la agroindustria, 26%; para el café (agricultura no tradicional), 30%; para la pesca no tradicional, 21%; y para la industria sidero-metalúrgica, el 25%.

Nuestra oferta exportadora enfrentaría tres escenarios: o compite con los que tienen el mismo arancel, o se beneficia ante los más caros; es decir, quienes recibieron una tasa mayor al 10%. “El tercer escenario es que si ese 10% le va a permitir al producto norteamericano competir o no [con el producto peruano]”, agregó Vásquez.

Trump presentó su table de aranceles recíprocos durante su anuncio oficial.

Tiempos de incertidumbre

Con la llegada de Trump al gobierno y sus medidas proteccionistas, se alertaba una desaceleración a nivel mundial, la cual alcanzaba a las economías emergentes como el Perú. Ahora, con el tarifario de aranceles más claros, la incertidumbre todavía no desaparece, sobre todo porque se desconoce si las medidas serán permanentes, explicó Hugo Perea, jefe del BBVA Research.

Los aranceles le restarán crecimiento al Perú, dijo. “Nosotros tenemos una previsión de 3,1% [de crecimiento para el país]. El cálculo incluyó un arancel a Perú de 10%. Esta medida le restaría 0,2% al crecimiento”, explicó.

Sin embargo, no todo está perdido para el especialista del BBVA, pues todavía queda un periodo corto hasta la aplicación del tarifario, el cual podría ser aprovechado por algunas economías para renegociar con EE.UU., tal como ocurrió cuando Trump anunció la medida contra Canadá, México y China.

Mercado financiero en movimiento

Al cierre de la jornada, los indicadores bursátiles de Wall Street cerraron en positivo, casi a la par del anuncio del presidente Trump. El S&P avanzó 0,67%, el Nasdaq 0,87% y el Dow Jones 0,56%. Para Hugo Perea, la tendencia era previsible. “Los futuros de acciones ya están en terreno negativo. Ni bien terminó el presidente Trump, se tomó con preocupación y los inversionistas buscan activos más seguros y se salen de renta variable. Hay que ver cómo internaliza el mercado en los siguientes días (su mensaje)”, explicó.

Aunque para Elí Casaverde, Head of FX Trading en Rextie, tras conocerse las tarifas arancelarias, el mercado tiene un panorama más claro, pero mantendrá volatilidad. “Se va a generar mayor turbulencia hasta que los mercados asimilen los aranceles cuyo impacto serán, en el corto plazo, los aumentos de los precios de algunos productos ”, mencionó.

Tras un primer trimestre negativo en el mercado bursátil, con la indexación de las tarifas en sus sesiones, es probable ver ganancias, sobre todo en empresas americanas; aunque a costa de los precios.

“Durante los próximos meses, el mercado va a estar asimilando. Vamos a tener sesiones al alza, eso está descontado porque hay activos, sobre todo en las tecnológicas, que posiblemente van a recuperar la tendencia de trimestres anteriores y podrían ser las primeras, junto a las de consumo masivo que puedan tener un mejor impacto ante estas medidas”, consideró. Sobre el dólar, se espera un repunte en su cotización a nivel internacional.