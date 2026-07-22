Si haces teletrabajo y durante tu jornada sales a hacer compras, vas al gimnasio o recoges a tu hijo del colegio sin haberlo comunicado previamente a tu empleador, podrías enfrentar un procedimiento disciplinario en tu centro de trabajo. Foto: Andina.
Si haces teletrabajo y durante tu jornada sales a hacer compras, vas al gimnasio o recoges a tu hijo del colegio sin haberlo comunicado previamente a tu empleador, podrías enfrentar un procedimiento disciplinario en tu centro de trabajo. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Gobierno modificó el reglamento de la Ley de Teletrabajo, en las que se incluyen, por primera vez, reglas sobre las “actividades personales” durante la jornada laboral.

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