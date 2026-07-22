El Gobierno modificó el reglamento de la Ley de Teletrabajo, en las que se incluyen, por primera vez, reglas sobre las “actividades personales” durante la jornada laboral.

La nueva disposición incorpora por primera vez un artículo específico sobre las llamadas “actividades particulares”, definidas como aquellas que no guardan relación con las funciones laborales. Si haces teletrabajo y durante tu jornada sales a hacer compras, vas al gimnasio o recoges a tu hijo del colegio sin haberlo comunicado previamente a tu empleador, podrías enfrentar un procedimiento disciplinario en tu centro de trabajo, que podría hasta llegar a un despido.

“Si en el marco de la supervisión del teletrabajo, el empleador advierte la realización de actividades no autorizadas, el teletrabajador debe justificar las mismas. El empleador evalúa la justificación en el marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida familiar y laboral”, señala el reglamento.

Si durante una supervisión el empleador advierte que el trabajador realizó una actividad personal no autorizada, primero deberá solicitar una justificación. Si esta no se presenta o resulte insuficiente podrá iniciarse el procedimiento correspondiente para determinar si existe una infracción.

“En caso de que el teletrabajador no presente justificación por la realización de actividades particulares, se da inicio al procedimiento correspondiente, a fin de determinar la eventual comisión de la falta y la imposición de la medida disciplinaria que corresponde, conforme a los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad y debido procedimiento”, indica el documento.

Otros de los puntos importantes del reglamento están relacionados con los problemas de internet. De acuerdo con la norma, fallas técnicas o de internet ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor no podrán ser atribuidas al teletrabajador ni afectar su remuneración o productividad, siempre que informe oportunamente el incidente utilizando los canales establecidos por la empresa.

El decreto también establece que, cuando el trabajador cambie el lugar habitual desde donde realiza teletrabajo, deberá comunicarlo previamente al empleador. Luego de comunicarlo, la empresa deberá identificar los riesgos y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.