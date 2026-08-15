Por Redacción EC

En la actualidad, el trabajo remoto se ha convertido en una modalidad laboral importante en muchas partes del mundo, ya que ofrece beneficios como, por ejemplo, mayor flexibilidad y ahorro de tiempo y dinero en los desplazamientos. Sin embargo, esta modalidad requiere una buena organización y límites definidos entre el trabajo y la vida personal para prevenir la sobrecarga laboral, lo cual podría afectar la salud musculoesquelética. En ese contexto, pasar largas horas sentado frente a un escritorio puede generar efectos negativos tanto en la salud física como mental, incluso cuando se cuenta con equipos y mobiliario adecuados. Ante esta situación crítica, una especialista dio a conocer una serie de recomendaciones con el objetivo de reducir los efectos del sedentarismo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.