Por Redacción EC

El teletrabajo es considerado en muchos países como una modalidad laboral que permite a las personas realizar diversas funciones alejadas de una oficina convencional o despacho. En el caso del Perú, regido principalmente por la Ley n.º 31572, regula este tipo de modalidad tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de promover la conciliación entre la vida personal y laboral. De hecho, entre sus principales ventajas se encuentran el ahorro en desplazamientos y alimentación, así como una mayor autonomía. De este modo, tras la llegada de la pandemia por el coronavirus, numerosos gobiernos adoptaron el trabajo remoto como una alternativa clave, que se ha mantenido hasta la actualidad y es ampliamente preferida por muchos empleados. Sin embargo, un destacado estudio realizado por una universidad hace varios años en miles de personas sorprendió al revelar los efectos que esta situación genera en los seres humanos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.