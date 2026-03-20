El teletrabajo es considerado en muchos países como una modalidad laboral que permite a las personas realizar diversas funciones alejadas de una oficina convencional o despacho. En el caso del Perú, regido principalmente por la Ley n.º 31572, regula este tipo de modalidad tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de promover la conciliación entre la vida personal y laboral. De hecho, entre sus principales ventajas se encuentran el ahorro en desplazamientos y alimentación, así como una mayor autonomía. De este modo, tras la llegada de la pandemia por el coronavirus, numerosos gobiernos adoptaron el trabajo remoto como una alternativa clave, que se ha mantenido hasta la actualidad y es ampliamente preferida por muchos empleados. Sin embargo, un destacado estudio realizado por una universidad hace varios años en miles de personas sorprendió al revelar los efectos que esta situación genera en los seres humanos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ EFECTOS GENERA EL TELETRABAJO EN LOS SERES HUMANOS?

A través de una investigación realizada por la Universidad de Australia del Sur se conoció el impacto que genera realizar trabajo remoto entre los empleados. Este informe, que se inició antes de la pandemia por el coronavirus, reveló que desarrollar esta modalidad laboral impacta de manera positiva entre la población, es decir, se refleja en un buen estado de ánimo, mayor energía y una reducción en los niveles de ansiedad. Eso no es todo, entre los otros beneficios, los trabajadores señalaron que se sienten más tranquilos y con mayor equilibrio mental, debido a una menor presión laboral y a un cambio positivo en su rutina diaria.

De esta manera, el estudio señala que los empleados encuestados destacaron el ahorro de tiempo al trabajar desde casa, ya que antes solían pasar cerca de tres horas en el transporte público. Asimismo, indicaron que lograron dormir, en promedio, 30 minutos más por noche, lo que se evidenció en un mejor rendimiento en el trabajo. Además, se vieron beneficiados en su salud al encontrarse más cerca a la cocina, lo que les permitió a acceder a alimentos más frescos, como frutas, vegetales, entre otros. Por último, el estudio también afirmó que la interacción social entre compañeros disminuyó de manera notable, lo que afectó la dinámica grupal, conforme comparte La República.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ALGUNAS PERSONAS MIREN HACIA ABAJO MIENTRAS CAMINAN?

De acuerdo con una experta en conducta, compartido por la plataforma TyC, las personas que miran al suelo mientras caminan puede tener relación con diversos factores emocionales o rasgos de personalidad. Es decir, puede reflejar situaciones como timidez o inseguridad en contextos sociales, estados de ánimo bajos o preocupación, un alto nivel de introspección o una marcada tendencia a la reflexión, así como una simple distracción o concentración en pensamientos propios. Sin embargo, la especialista indica que no hay una única interpretación valida a todos estos casos. Asimismo, advierte que, para interpretar adecuadamente el lenguaje corporal, es indispensable observar el comportamiento de la persona y el contexto en el que se produce.