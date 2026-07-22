En cuanto al proceso de transferencia de gobierno, Acuña señaló que se encuentra en su etapa inicial y aseguró que desde el MEF ya se entregó la información necesaria para que la próxima administración pueda tomar conocimiento del estado de la economía nacional. Foto: GEC.
En cuanto al proceso de transferencia de gobierno, Acuña señaló que se encuentra en su etapa inicial y aseguró que desde el MEF ya se entregó la información necesaria para que la próxima administración pueda tomar conocimiento del estado de la economía nacional. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas, se refirió al proceso de transferencia de gobierno, donde aseguró que se está dejando una economía estable.

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