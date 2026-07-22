Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas, se refirió al proceso de transferencia de gobierno, donde aseguró que se está dejando una economía estable.

“Estamos dejando una economía estable y eso es importante, las cifras lo van a señalar”, sostuvo en entrevista con Exitosa. Respecto a las cifras, el titular del MEF destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 3,2% entre enero y mayo, mientras que la recaudación tributaria aumentó en 13,1% entre enero y junio, acumulando 24 meses consecutivos de crecimiento.

Resaltó además que el déficit fiscal se redujo a 1,3% del PBI, cifra menor a la meta prevista para este año, establecida en 1,8%. Asimismo, indicó que la inversión pública creció 7,9% entre enero y junio, mientras que la inversión privada aumentó 13,2% entre enero y marzo.

En cuanto al empleo y los ingresos laborales, también mostraron resultados positivos con un incremento de 8% entre abril y junio. En cuanto al proceso de transferencia de gobierno, señaló que se encuentra en su etapa inicial y aseguró que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se entregó la información necesaria para que la próxima administración pueda tomar conocimiento del estado de la economía nacional.

“Entiendo que, deben estar acabando entre hoy y mañana, por parte de Economía ya hemos dado toda la información que nos corresponde, pero siempre estamos atentos para seguir brindando el apoyo dada la importancia de dar un orden dada la cartera estratégica que se maneja ahí y toda la información que va a ser relevante para que ellos puedan tomar decisiones oportunas y claras”, afirmó.

Acuña sostuvo además que uno de los principales aspectos abordados fue la elaboración del presupuesto, cuya discusión ya cuenta con un avance inicial, para que luego sea evaluado por las autoridades entrantes.

“Es un mes que se está trabajando ya el presupuesto. Estamos dejando un avance de por lo menos la parte inicial de la discusión y dejando que ellos evalúen las demandas adicionales que vayan a priorizar”, concluyó.