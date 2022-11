La ‘premiere’ de “Black Panther: Wakanda Forever” en el Perú el pasado 8 de noviembre dio mucho que hablar, aunque no toda la conversación fue positiva. Y es que junto al estreno de un filme que se perfila como la mejor película de Universo Cinematográfico de Marvel de este año, algunos activistas notaron la poca presencia de invitados afrodescendientes a la función inaugural de una cinta que celebra la cultura africana.

Las críticas se solidificaron con la publicación en TikTok de un video por el estilista y ‘bloggero’ de moda Stefano Ayubu sobre este tema. “Les soy sincero, cuando vi las historias de la ‘avant premiere’ y no vi ninguna persona de color, tuve un sentimiento raro, no sé si fue porque no me vi identificado con los identificados. Lamentablemente, no hay una visibilidad de personas afrodescendientes en el Perú”, afirmó el ‘influencer’.

La grabación, ahora con más de 365 mil vistas en la plataforma, pronto se extendió a otras plataformas como Twitter, donde encendió el debate.

El Comercio se contactó con Cinecolor Perú, distribuidores “Black Panther: Wakanda Forever”, quienes nos indicaron que por el momento no lanzarán un comunicado respecto al tema. Adicionalmente intentamos contactar con The Walt Disney Company Latin America para conocer su opinión sobre el tema, aunque al momento de la publicación de esta nota todavía no nos dan respuesta. Actualizaremos la nota cuando tengamos más información.

Este Diario también se comunicó con varios de los asistentes al evento para preguntarles de la situación en la noche del ‘avant premiere’, confirmando de que hubo un número reducido de afrodescendientes entre los invitados. Uno de los asistentes pertenecientes a este grupo fue el comentarista de videojuegos y streamer Rikardo Mendoza Mattos, más conocido como ‘Mr. Choco’, quien notó la ausencia de ‘influencers’ o personas notables afrodescendientes.

“Mi opinión es que quizás un poquito más de invitaciones a afrodescendientes hubiera sido mejor. No digo que no los hubo, pero quizás para este tipo de película, sabiendo cómo es toda la trama, de que viene todo lo que es Wakanda y en qué se basa, creo que pudo haber sido mejor”, notó. “Tampoco digo que todos los asistentes tengan que ser afrodescendientes, pero pudo ser mejor”.

Oportunidad perdida

Esta idea de que la cosa pudo mejorarse también la compartió la bailarina y actriz Ebelin Ortiz, quien comparó el público que asistió a la premiere del Perú con uno que consideró más representativo en Colombia.

“Esto denota una invisibilización de la población afroperuana y las ganas de negar esto que todos no queremos que aceptar, que el nuestro país es un país racista”, consideró. “Se ha perdido una oportunidad de que las cosas se muestren distintas a lo que realmente son. "

“Debieron hacer una réplica de lo que se hizo en otros países, que es que la población afrodescendiente estuvo invitada con mayor razón”, agregó. “Es importante la visibilización de nosotros, no solo como cantantes, bailarines, y cocineros. Aquí estamos hablando de una película donde se habla de princesas, guerreras y reinas africanas. Entonces, en un país donde por cuestiones de raza y de cómo luces muchas veces no te dan oportunidades, el que haya una película que se valorice este tema - más aún en el caso de las mujeres – y que no se haya podido aprovecharla es una oportunidad perdida para todos. "

De similar opinión fue la activista e investigadora especializada en etnicidad Ana Lucía Mosquera Rosado, quien igualmente lamentó lo que llamó una oportunidad desaprovechada para generar conciencia a partir de lo que implica un filme como “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Más allá de que la película es obviamente un producto de entretenimiento puro, tiene un significado importante para la comunidad afrodescendiente a nivel mundial”, señaló. Para la también comunicadora, “Black Panther: Wakanda Forever” se construye dentro de lo que se conoce como el ‘afrofuturismo’, un movimiento literario y cultural que propone una visión futurista de los afrodescendientes y lo africano que “rompe con estas imágenes que normalmente vemos en las historias que se escriben sobre los afrodescendientes para reescribir, resignificar y revalorarlos con una visión más positiva de este grupo”, algo que “se hubiera podido explotar para generar una mayor visibilidad alrededor de ellos.”

Según el censo de 2017, en el Perú más de 828 mil personas se identifican como afroperuanos, alrededor del 3,6% de nuestra población. En 2018, la Encuesta Nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial del Ministerio de Cultura encontró que el 60% de los entrevistados consideraban que la población afroperuana era discriminada o muy discriminada, lo cual se derivaba en reacciones negativas por el color de su piel, rasgos faciales y físicos e incluso la percepción de estar asociados con la delincuencia.

Las actitudes racistas contra la población afroperuana se han visto traducido en ataques físicos como el sufrido por una mujer en una tienda de Sodimac en San Miguel a inicios de noviembre o cuestionamiento sobre su capacidad para ocupar ciertos cargos o papeles, como le ocurrió a la actriz y cantante Miluska Eskenazi en diciembre del 2021, cuando una mujer cuestionó que ella interpretara a una hada en una obra de teatro por no “encajar en los estándares que se necesitan” para el papel.