Han sido cuatro años desde que “Black Panther” llegó a los cines para convertirse en la película del Universo Cinematográfico de Marvel más aclamada de todos los tiempos y ahora su director, Ryan Coogler, regresa para intentar repetir el plato con “Black Panther: Wakanda Forever”, a estrenarse este 10 de noviembre.

Su triunfo está lejos de asegurado. No solo esta película tiene altísimas expectativas a raíz de su anterior éxito, sino que también debe llenar un vacío enorme tras la inesperada muerte de su estrella Chadwick Boseman en 2020, fallecimiento que ha dicho espera honrar con esta nueva película.

Con diez películas entre la “Black Panther” su secuela, es quizás necesario un recordatorio sobre lo que ha pasado desde la última vez que visitamos a Wakanda. Aquí un pequeño recordatorio de todo lo que tienes que saber para llegar preparado a la sala de cine.

Cómo se presentó Wakanda al mundo

Si bien Wakanda tuvo un papel central recién desde la película “Black Panther”, las primeras referencias al país africano se remontan a “Avengers: Age of Ultron” (2015), como la fuente del ficticio y poderoso metal vibranium que Ultron utiliza para su plan de dominación (y destrucción) global.

Este rol central lleva a que el actual Black Panther T’Challa (Boseman) y su padre, el rey T’Chaka (John Kani), tengan un lugar en los Acuerdos de Sokovia que forman parte central de la narrativa del filme “Captain America: Civil War” (2016).

T'Challa (Chadwick Boseman) con el cuerpo de su padre T'Chaka (John Kani).

El líder terrorista Helmut Zemo (Daniel Brühl) asesina a T’Chaka con un explosivo, muerte que luego culpa al Soldado de Invierno Bucky Barnes (Sebastian Stan), poniendo a Black Panther en curso de colisión con el Capitán América (Chris Evans). Al final de la película T’Challa logra evitar caer en el ciclo de venganza al dejar vivir a Zemo y da su primer paso para convertirse en un digno sucesor de su padre como el rey de Wakanda.

Entra “Black Panther”

Esto nos lleva directamente a los eventos del primer “Black Panther”, que ahonda la historia de Wakanda mostrándola como una tecnológicamente avanzada nación dotada de grandes riquezas culturales y minerales que gracias a un meteorito que se estrelló con la nación siglos atrás, pero que oculta sus avances del resto del mundo.

La película deja a T’Challa todavía en luto por la muerte de su padre y meditando sobre el gran peso que ha caído sobre sus hombros para liderar a su nación, reinado que ya tiene críticos en la forma del líder de la tribu Jabari, M’Baku (Winston Duke).

Persiguiendo al contrabandista de vibranium Ulysses Klaue (Andy Serkis), T’Challa se cruza con su socio Erik ‘Killmonger’ Stevens (Michael B. Jordan), quien luego es revelado como su primo N’Jadaka.

Michael B. Jordan como Erik Killmonger y Chadwick Boseman como T'Challa. (Foto: Marvel)

La aparición de este nuevo posible heredero al trono revela que en la generación de su T’Chaka, este tuvo una diferencia de opinión con su hermano N’Jobu, quien buscaba compartir los avances tecnológicos de Wakanda entre los afrodescendientes del mundo para generar una revolución. Una pelea entre los hermanos terminó en la muerte de N’Jobu, dejando huérfano a Killmonger, quien ha llegado ahora para terminar los planes de su padre al tomar el trono de la nación tras derrotar a T’Challa en un duelo.

T’Challa, su hermana Shuri (Letitia Wright) y sus compañeros Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira), M’Baku y el agente especial Everett K. Ross (Martin Freeman) logran detener los planes de Killmonger gracias al apoyo de la tribu Jabari y, en el clímax de la película, T’Challa logra derrotar a su primo hiriéndolo fatalmente.

Cansado de tanta violencia, T’Challa ofreció curar a Killmonger, pero este se rehusó, asegurando que prefería morir como un hombre libre que vivir como un prisionero. Los dos hombres se despiden mirando el atardecer, con N’Jadaka dejando un claro impacto en su primo, quien decide seguir su causa de igualdad por medios pacíficos y revelar la existencia de Wakanda -y sus avances tecnológicos - al resto del mundo.

El intervalo

El regreso de Wakanda no tuvo que esperar mucho y la nación africana se convirtió en el campo de batalla contra los ejércitos de Thanos (Josh Brolin) por el control de la Piedra de la Mente que tenía el androide Vision (Paul Bettany) en “Avengers: Infinity War” (2018). La batalla termina con la derrota de los Avengers y sus aliados, con Thanos logrando su objetivo de desaparecer la mitad de la población del universo, incluyendo al propio T’Challa, en un evento conocido como el Blip.

La batalla de Wakanda contra las fuerzas de Thanos.

No se sabe mucho del rol de Wakanda en el intervalo de cinco años entre el final de “Infinity War” y los sucesos de “Endgame”. Lo cierto es que el personaje de Okoye se mantuvo activo y formó parte de los guerreros que enfrentaron a Thanos luego de que se revirtiera el Blip. Científicos de Wakanda también son los creadores del nuevo traje que utiliza Sam Wilson en “The Falcon and the Winter Soldier” luego de aceptar su nuevo rol como el Capitán América.

¿Qué se viene en “Black Panther: Wakanda Forever”?

La nueva película comienza con la muerte de T’Challa de circunstancias todavía no reveladas. Sin su rey la nación se ve ante una nueva crisis no solo por la presión de otras naciones de compartir su tecnología, sino también con la aparición de los Talokan, una cultura submarina inspirada en civilizaciones mesoamericanas que busca detener los actos autodestructivos del resto del mundo.

En medio de todo esto, Wakanda deberá elegir a un nuevo sucesor en el rol de Black Panther. La lista de los candidatos es corta y los tráilers ya han adelantado que se tratará de una mujer, pero su identidad aún queda en duda hasta el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” este 10 de noviembre.