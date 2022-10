Marvel Studios lanzó el primer tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, la tercera parte de la trilogía sobre el pequeño superhéroe del UCM que presenta en esta entrega Kang the Conqueror (Jonathan Majors) de quien se dice sería un villano del nivel de Thanos y podría aparecer en “Avengers: The Kang Dynasty” de Destin Daniel Cretton.

Recordemos que Kang the Conqueror apareció en el final de la primera temporada de “Loki” de Disney+ y tendrá su primera gran oportunidad en “Ant-Man 3″.

Protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, completan el elenco de “Ant-Man 3″: Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Katheryn Newton como Cassie, quien fue interpretada inicialmente por Emma Fuhrmann en “Avengers: Endgame” de 2019.

¿Qué dice la sinopsis de ““Ant-Man 3″?

Después de ayudar a salvar el universo en “Avengers: Endgame”, Scott Lang (Paul Rudd) es el tipo más popular en el nuevo tráiler. Está desfilando por las alfombras rojas con Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) y Baskin Robbins lo nombró “Empleado del siglo”. Sin embargo, algo pasa en medio de este supuesto ensueño. Cassie Lang (Kathryn Newton) construye un satélite para el reino cuántico, que termina absorbiendo a toda la familia Ant. Los héroes se encuentran rodeados de extraños alienígenas y bestias, y es cuando el supervillano Kang the Conqueror les ofrece su ayuda. Este proviene de un futuro lejano que se especializa en viajes en el tiempo, lo que lo convierte en un enemigo formidable incluso para los Vengadores más fuertes, o más pequeños.









Dirigida por Peyton Reed, “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía”, que da inicio a la Fase 5 de UCM, llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de febrero de 2023.





