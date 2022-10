Marvel lanzó un nuevo tráiler de su esperada cinta “Ant-Man and the Wasp Quantummania”, película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly que servirá como pieza fundamental de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, al presentar al villano Kang el conquistador.

El tráiler, que fue presentado por primera vez en el evento D23 Expo, muestra las primeras imágenes de Kang el conquistador (Jonathan Majors), un villano con capacidades para viajar por el tiempo y el espacio introducido en la serie de Disney+ “Loki” que se convertirá en el equivalente a Thanos en esta nueva serie de películas.

Si bien todavía hay pocos detalles sobre la película, se ha revelado que esta nueva aventura de Marvel dirigida por Peyton Reed llevará a Scott Lang (Rudd) y Hope van Dyne (Lilly) en una aventura por el Reino Cuántico, una dimensión subatómica donde el tiempo y el espacio son irrelevantes y que permite realizar acciones como los viajes a través del tiempo.

Los acompañarán en la aventura los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), así como la hija de Scott, Cassandra Lang, ahora interpretada por la actriz Kathryn Newton.

“Ant-Man and the Wasp Quantummania” inicia la Fase 5 del Universo Cinematográfico, la cual culminará en la Fase 6 con las ya anunciadas películas “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Secret Wars”, a estrenarse en mayo de 2025 y de 2026 respectivamente. Mientras tanto, la tercera aventura de “Ant-Man” se estrenará en los Estados Unidos el 17 de febrero de 2023.