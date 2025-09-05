En la última nota que hice sobre Macaulay Culkin (esa en donde te conté que habló acerca del fallecido actor que cree que fue uno de los primeros en darse cuenta que su padre era “un monstruo”), te mencioné que ayer, jueves 4 de septiembre, fue el estreno mundial del documental ‘John Candy: I Like Me’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿Por qué te recalco esto? Porque Ryan Reynolds asistió a dicho evento y ahí reveló lo que hizo su hijo Olin, de 2 años, para convencer a Bill Murray de aparecer en la ya indicada producción sobre el artista que murió a los 43 años en 1994.

De acuerdo a People, el intérprete de ‘Deadpool’ brindó la información mientras se encontraba hablando en un panel en la apertura de la película, que detalla la vida y la carrera del recordado actor John Candy. En ese entonces, destacó la habilidad de su pequeño para persuadir.

Ryan Reynolds es un actor, actor de voz, comediante, guionista, productor de cine y empresario canadiense, nacionalizado estadounidense. (Foto: Jeremy Chan / Getty Images) / Jeremy Chan

Resulta que Ryan Reynolds quería que Bill Murray tuviera un papel en el documental, y a la hora de darlo a conocer al público presente bromeó diciendo que por eso “hizo cosas terribles para conseguir” que el actor aceptara la oportunidad.

Bill Murray es un actor y humorista estadounidense. (Foto: Ernesto Ruscio / Getty Images) / Ernesto Ruscio

Como indicó que Bill Murray ya no usa una máquina de fax, tuvo que conseguir su número telefónico. Cuando lo hizo, lo llamó, pero no pudo contactarse con él por ese medio. Siempre que intentaba llamarlo, iba directo al buzón de voz de una compañía noviera griega, según el citado medio.

El momento en que Ryan Reynolds se sintió “realmente desesperado”

“No lo creí, así que dejé un mensaje, y otro, y otro, y otro, y finalmente me devolvieron la llamada”, aseguró Ryan Reynolds, admitiendo después que falló una “prueba” cuando Bill Murray le preguntó sobre el “padrino” de la “toma de escupitajo”. El intérprete de ‘Deadpool’ dijo que terminó siendo “ignorado”, por lo que luego le envió un mensaje de video al experimentado actor, momento en el que supo que estaba “realmente desesperado”.

En aquel video, él le explicó que se estaba “quedando sin tiempo”. Como necesitaba algo más, se le ocurrió una gran idea: pedirle ayuda a Olin, uno de los hijos que tiene con su esposa Blake Lively (también tiene hijas con ella: James, Inez y Betty).

Lo que hizo su hijo Olin, de 2 años

“Le dije: ‘Le voy a enviar un video a Bill. Dile que haga la entrevista’. Y él mira directamente a la cámara y dice: ‘Haz la entrevista, Bill’. Y le dije: ‘Dile que no a un niño así, entonces sabremos qué clase de monstruo eres’. Y luego simplemente colgué”, aseguró. Su plan, evidentemente, funcionó. “Y luego me llamó y me preguntó: ‘¿Qué puedo hacer por JC?’, y apareció de maravilla”, agregó. Es necesario mencionar que Ryan Reynolds produjo el documental de John Candy. El hijo de Tom Hanks, Colin Hanks, fue quien se encargó de la dirección.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí