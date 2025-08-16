Margaret Qualley, además de llamar la atención por los papeles que tiene en distintas producciones, impacta con sus declaraciones. Es por eso que a inicios de este mes hice una nota en donde informaba lo que dijo al respecto de cómo se sentía en sus relaciones antes de conocer a su esposo Jack Antonoff. El tema aquí es que nuevamente ha sorprendido con sus palabras, pero en esta ocasión porque contó la vez que quiso emparejar a Bill Murray con su madre Andie MacDowell.

Sus recientes declaraciones se produjeron en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Ella asistió a dicho programa para promocionar su nueva película ‘Honey Don’t’. Lo curioso es que, en algún momento, la conversación giró en torno al juego de ‘Verdadero o Falso’ y ahí acabó haciendo una confesión inesperada.

“Bueno, una vez intenté emparejar a Bill Murray con mi mamá”, fue lo que señaló Margaret Qualley. Jimmy Fallon, al escucharla, adivinó erróneamente que la afirmación de la actriz era falsa. “Cierto”, aseguró ella. “¡Última hora! Sí, no. Literalmente esta noche. Bill Murray apareció en mi camerino tras bambalinas”, agregó.

Bill Murray es un actor y comediante estadounidense que nació el 21 de setiembre de 1950. (Foto: Marc Piasecki / FilmMagic / Getty Images) / Marc Piasecki

“¿Esto pasó esta noche?”, preguntó después el presentador. “¡Justo ahora! ¡Noticia de última hora!”, bromeó la actriz, que segundos más tarde procedió a contar la situación para que todos entendiéramos mejor lo que pasó.

Andie MacDowell y Margaret Qualley en el almuerzo de los premios AFI en Beverly Wilshire, un hotel Four Seasons, el 11 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. (Foto: Michael Kovac / Getty Images for AFI) / Michael Kovac

La cinta en la que Andie MacDowell trabajó con Bill Murray

“Entonces aparece y dice... ¿sabes qué? Lleva una camiseta de Piggly Wiggly, y yo crecí en Carolina del Norte, y creo que Piggly Wiggly es algo sureño”, manifestó Margaret Qualley, refiriéndose a la cadena de supermercados. “Corte a... Me entero de que vive en Charleston. Mi madre vive en Charleston. Lo sé. Me dijo: ‘¿Sabes? Tu mamá y yo no nos llevábamos muy bien mientras hacíamos esa película’ (se refiere a la cinta ‘Groundhog Day’ de 1993)”, añadió.

“Estoy sumando dos y dos”

“Y él me dijo: ‘Tardó mucho en peinarse, y esta vez no se sabía el diálogo’. Y yo le dije: ‘Sí, bueno, yo escuché otra historia, señor’”, aseguró después la artista. “Estoy sumando dos y dos: él vive en Charleston, ella vive en Charleston, tienen una especie de enojo mutuo, pero tal vez él está tratando de reconciliarse. Pienso que ella está soltera, él está soltero, ambos están locos. ¡Vamos a resolverlo!”, precisó.

Cabe mencionar que luego de haber contado todo ello, Margaret Qualley le dijo a Murray “que vuelva y consiga mi número si quiere que lo conecte con mi madre, y si tiene algo de sentido común, sería el tipo más afortunado del mundo”.

“Este es el chiste más grande que se ha dicho jamás en ‘The Tonight Show’”, aseveró Jimmy Fallon tras haber escuchado todo. “Ya veremos. Espero que esté escuchando ahora mismo. Hola, Bill”, sentenció la actriz. Si te interesa ver todo ese momento de la entrevista, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

