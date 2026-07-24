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Resumen

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Johnny Depp presentó el tráiler de “Ebenezer” con aparición sorpresa en la Comic-Con de San Diego. (Foto: AFP / Instagram - @ebenezermovie)
Johnny Depp presentó el tráiler de “Ebenezer” con aparición sorpresa en la Comic-Con de San Diego. (Foto: AFP / Instagram - @ebenezermovie)
Por Agencia EFE

El actor Johnny Depp sorprendió este jueves a los asistentes a la Comic-Con de San Diego con una aparición especial para presentar su nueva película, “Ebenezer”, una reinterpretación del clásico personaje de ‘Ebenezer Scrooge’ que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

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