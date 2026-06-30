Cara Delevingne habla sobre los rumores de una relación con Amber Heard. (Foto: AFP)
Cara Delevingne habla sobre los rumores de una relación con Amber Heard. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La actriz y modelo Cara Delevingne afirmó que tuvo “un enredo” con Amber Heard después de que la actriz se divorciara de Johnny Depp en 2016. La declaración fue realizada durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast, donde fue consultada sobre los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con Heard.

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