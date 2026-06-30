La actriz y modelo Cara Delevingne afirmó que tuvo “un enredo” con Amber Heard después de que la actriz se divorciara de Johnny Depp en 2016. La declaración fue realizada durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast, donde fue consultada sobre los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con Heard.

El periodista británico Louis Theroux le preguntó por las versiones que señalaban que Johnny Depp se mostraba celoso ante la posibilidad de que existiera una relación entre ambas durante su matrimonio.

Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. (Foto: AFP)

Ante ello, Delevingne respondió que los rumores comenzaron cuando coincidieron en el rodaje de la película London Fields, en la que también participó Depp.

“Fue porque hicimos una película juntas, se llamaba London Fields. Él también participaba en la película. Creo que estaba bastante enloquecido por los celos. En ese momento no pasaba nada. Después, cuando se divorciaron, supongo que sí “ , señaló.

La actriz también indicó que ella y Amber Heard mantuvieron una relación cercana durante ese periodo.

“Estuvimos muy unidas durante mucho tiempo. Eso fue cuando ellos estaban pasando por el divorcio, sí, estábamos enredadas , pero ella también estaba enredada con otras personas”, afirmó.

Durante la conversación, Theroux le preguntó si una de esas personas era el empresario Elon Musk, fundador de SpaceX. Delevingne respondió: “Ahí lo tienes”.

Amber Heard y Elon Musk mantuvieron una relación tras la separación de la actriz de Johnny Depp en 2016.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

En 2022, Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron un juicio por difamación que concentró la atención mediática.

Durante el proceso, la defensa de Heard sostuvo que la actriz sufrió agresiones verbales, físicas y sexuales durante su matrimonio con Depp.

Por su parte, el actor reconoció haber consumido drogas y alcohol en exceso, pero negó haber agredido físicamente a Heard o a alguna de sus exparejas.

“Hubo discusiones y cosas así, pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera” , declaró durante el juicio.

En otra de las audiencias se reprodujo una grabación de una conversación entre ambos en la que Heard le dice: “Dile al mundo, Johnny, diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica ’”.

Consultado por uno de sus abogados sobre esa afirmación, Depp respondió: “Digo que sí, lo soy”.

VIDEO RECOMENDADO