Son muchas las personas que han destacado el gran corazón de Taylor Swift. Una de ellas ha sido su gran amiga Cara Delevingne, quien, en una entrevista recientemente publicada, reveló que la cantante de Estados Unidos permitió que viviera un tiempo en su casa. ¿Cuál fue el motivo de esa decisión? En esta nota podrás saberlo.

Resulta que la modelo y actriz británica conversó con Nikki Glaser y ese diálogo fue compartido en Interview Magazine. Ahí ambas hablaron sobre distintos temas. Uno de los que generó mucho interés fue el abordado por la propia Cara, instantes después de asegurar que Taylor “es una de las personas más divertidas e inteligentes”.

Y es que luego de esas palabras indicó que podría burlarse de ella porque vivió con su amiga por un tiempo. Eso impactó a Glaser. “Oh, Dios mío”, dijo. Acto seguido, Cara dio a conocer el motivo por el que se mudó con la intérprete de ‘All Too Well’.

En esta imagen se puede apreciar a Taylor Swift cantando en un concierto. (Foto: Andre Dias Nobre / AFP)

“Me cuidó muy bien”

“Estaba pasando por una ruptura muy terrible y ella me dejó vivir con ella. Somos personas muy diferentes. Ella es muy hogareña, porque me cuidó muy bien, pero nos metimos en… no problemas, pero definitivamente la llevé a un viaje un poco salvaje. Hacerla sonrojar sería genial”, contó la modelo y actriz británica.

Esta imagen muestra a Cara Delevingne. (Foto: @caradelevigne / Instagram)

“Esa es la cumbre de las amigas y tú lo lograste, chica”, recalcó Glaser tras escucharla. Las palabras de Cara fueron bien recibidas por los fanáticos de Taylor, quienes aprovecharon para, una vez más, resaltar que la cantante es una gran persona que hace todo lo que está a su alcance para ayudar a sus seres queridos.

Esta es una imagen donde Taylor Swift sale muy feliz. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Si disfrutaste la nota de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.