Brett Goldstein aún no puede creerlo. El actor, famoso por su papel en Ted Lasso, ha compartido su emoción por trabajar junto a Jennifer Lopez en Office Romance, la nueva comedia romántica que llegará a Netflix.

Goldstein y Joe Kelly son los encargados del guion de Office Romance, una película que estará bajo la dirección de Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again) y contará con la participación de Betty Gilpin.

Además, el proyecto marcará un emotivo reencuentro entre Jennifer Lopez y Edward James Olmos, quien interpretó a su padre en la icónica película Selena (1997) y volverá a asumir ese rol en esta nueva historia.

Brett Goldstein es un actor, comediante y guionista británico. | Crédito: Valerie Macon / AFP

Goldstein al parecer todavía no asimila que comparte escena con JLo. El actor confesó que trabajar en Office Romance junto a la estrella es un sueño hecho realidad.

“Todos los días vengo a trabajar para hacer una comedia romántica con Jennifer Lopez y este elenco increíble, y espero que la gente me diga que me están gastando una broma”, dice Goldstein. “Aún no ha pasado, así que ¿quizás sea real?”.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein compartirán protagonismo en Office Romance. | Crédito: Deadine / Getty Images

Además de protagonizar la película, Lopez, Goldstein y Kelly también forman parte del equipo de producción, junto a Aaron Ryder, Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina. Por su parte, Pamela Thur y Courtney Baxter se desempeñan como productoras ejecutivas.