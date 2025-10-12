El fallecimiento de uno de nuestros padres suele ser un momento que marca un antes y un después en nuestras vidas. Es despedirse definitivamente de aquel ser humano que formó parte de nuestro crecimiento. No suele ser fácil y esto lo comprende perfectamente Ryan Reynolds , quien se animó a contar cómo fue esa experiencia ante la pérdida de su padre, James Reynolds.

El protagonista de ‘Deadpool’ se animó a participar en una ronda de preguntas como parte del prestreno de ‘John Candy: I Like Me’, un documental relacionado al mencionado comediante. Sin embargo, se presentó la oportunidad de expresar sobre cómo logró afrontar ese difícil momento.

“El dueño es extraño. Me parece que te golpea en momentos extraños. Cuando falleció mi padre, tuvimos una relación complicada”, fueron las palabras del actor de 48 años.

Ryan se encargó de interpretar al carismático personaje 'Deadpool'. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

Ryan recordó que, durante su aparición en un episodio con Jimmy Fallon, la tristeza inundó en su ser al recordar a su padre difunto, quien, en ese entonces, llevaba varios años de fallecido. “Estoy en medio de una historia. Ahí está, me golpea como un tren de carga”, expresó.

A pesar de ese difícil momento, el actor canadiense mencionó que se tomó un tiempo necesario para retomar la tranquilidad y lanzó una inesperada broma para que dicho programa siga su curso.

Como te indiqué anteriormente, Ryan Reynolds mantuvo cierto distanciamiento con su progenitor por distintos problemas personales. Aunque no pudo solucionar estas discrepancias antes de que su padre falleciera, él considera que logró “sanar” gracias a sus hijos.

“Creo que la mayoría de los hombres y niños tienen una relación un poco complicada con su padre, pero también creo que para mí la sanación o el cierre de mi relación con mi padre se produce más a través de mi relación con mis propios hijos”, dijo a People en el 2024.

Ryan Reynolds precisó que no mantuvo una "buena relación" con su padre. (Foto: Craig Barritt / Getty Images for TIME) / Craig Barritt

Su padre falleció en 2015

El papá de Ryan, James Reynolds, dejó de existir a los 74 años de edad tras batallar contra el Parkinson durante casi 20 años. Según el protagonista de ‘Green Lantern’, existió dos síntomas de la cual nunca imaginó que tendrían relación directa con esta enfermedad: alucinaciones y delirios.