Aunque seguramente le gustaría, Adam Sandler no puede protagonizar una nueva película cada mes del año. Por logística, salud o simple falta de tiempo, el neoyorquino de 57 años debe dosificar sus apariciones y, en esa línea, lo primero que seguramente ocupa su mente es de qué manera mantenerse absolutamente vigente, pero sin saturar al consumidor de productos masivos.

Este propósito puede verse en tres casos que mencionamos a continuación. Un ejemplo de Sandler protagonista bien podría ser “Hustle”, cinta motivacional con tono deportivo estrenada a mediados del 2022 en la que interpretó a un venido a menos cazatalentos de la NBA que, casi en el ocaso de su trayectoria, descubre a un novato español que sorprende a todos con su notable capacidad sobre el campo de juego. Siguiendo este perfil, aunque más recientemente, Sandler protagonizó junto a Jennifer Aniston la segunda parte de “Misterio a bordo”, esa estrambótica saga con tono criminal en la que los lujos y los toques de suerte no faltan.

Alejándose un poco de dicho esquema está “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”, propuesta de corte juvenil en la que Sandler actúa, pero cediendo total protagonismo a sus dos hijas. En la cinta (donde también aparece su esposa), el actor y productor da vida a un padre de familia que, entre indiferencias y toques de nobleza, comprende cada uno de los arrebatos de su hija adolescente.

Una forma distinta de aparición, sin duda, tiene que ver con “Leo”, propuesta estrenada hace unos días en Netflix y que se aleja aún más de los formatos ya descritos líneas arriba. Considerada por algunos una comedia musical animada, esta cinta tiene al popular ‘Sandman’ dándole voz a una vieja iguana inserta dentro de un salón de clase de último año de primaria. La historia lo tiene, además, como productor y coescritor del guion.

Que Sandler no ponga la cara aquí es, evidentemente, algo distinto a lo que este actor nos tiene acostumbrados. No obstante, esto para nada significa que la película –producida por su emblemática productora Happy Madison-- no esté impregnada de su estilo. Tal vez eso, y otros detalles que comentaremos a continuación, se ubicó primera en el top 10 de preferencias en Netflix desde el día de su estreno.

Dirigida por Robert Marianetti, Robert Smigel y David Wachtenheim, “Leo” cuenta la historia de una iguana de 74 años de edad, la cual pasa sus días al interior de un salón de clase correspondiente a la ficticia escuela Fort Myers en Florida (Estados Unidos). A este pequeño lagarto lo acompaña Squirtle, una tortuga cuya personalidad va entre lo cómplice y lo excesivamente ‘realista’.

La cinta de poco más de 100 minutos de duración devela rápidamente sus claves desde el inicio cuando, solo vía voz en off, podemos escuchar a Leo quejándose porque “desde mañana” tendrá que despertarse nuevamente temprano pues comenzarán las clases escolares. “Cálmate, dormiste el 95% del verano”, le responde Squirtle. Solo unos segundos después descubriremos que Leo aparentemente tiene sobrepeso, no es para nada cercano a la alimentación ‘saludable’ y tampoco está muy dispuesto a tener una vida donde el ejercicio físico sea su prioridad.

A la presentación del protagonista le sigue la de los personajes secundarios. Estamos ante la promoción de lo que en nuestra región se conocería como el sexto de primaria. Esta docena de pequeños está liderada por la profesora Salinas, una mujer que por su avanzado estado de gestación debe pronto ceder su puesto a una sustituta. No obstante, lo más importante aquí ocurre cuando uno de los personajes secundarios lanza un comentario inesperado sobre La iguana: está vieja. A partir de aquí la cinta de Netflix toma fuerza: nuestro protagonista teme que la muerte esté cerca, por lo que se plantea como propósito compartir sus conocimientos.

Squirtle y Leo atrás. (Imagen: Netflix)

No estamos ante la primera incursión de Adam Sandler en el cine animado. Esta, sin embargo, sí es la primera vez que este se involucra tan profundamente en la historia, y una de las formas de percibir esta experiencia tiene que ver con el tono de humor que contiene este largometraje. Seguramente por su público objetivo –los engreídos del hogar—“Leo” deja a un lado lisuras o burlas altisonantes (sello característico en muchas de las películas de ‘Sandman’) para centrarse en gags frescos, aunque inocentes, llevándonos, pues, a través de una experiencia que podría calificarse a ratos como innegablemente acogedora.

Un ejemplo del cuidado que tiene la cinta bien podría ser cuando en una escena Leo busca contar con sus dedos cuántos años tiene, y de pronto Squirtle (siempre en un nivel más osado que la vieja iguana) afirma que “le diría” otra cosa con qué proseguir la cuenta, “pero hay niños presentes”. De inmediato, la tortuga –que en la versión original lleva la voz del humorista Bill Burr y en castellano la del humorista mexicano Mauricio Castillo—mira a la pantalla y, aclara que no pensó en nada malo, sino que “¡se refería a su cola!”.

Los padres de familia en la escuela de Florida. (Imagen: Netflix)

Si el humor es un primer pilar de “Leo”, hay otros factores que son también claves. El primero tiene que ver con la diversidad de personajes secundarios que pululan alrededor del principal. Por iniciativa de la profesora sustituta, cada niño deberá llevarse a una mascota a su casa por todo el fin de semana. Lo que debía ser casi un trabajo ‘de laboratorio’, se convierte en todo lo contrario cuando nuestro protagonista decir revelarle a cada escolar su gran secreto: sabe hablar.

En esta develación se aprecia un acercamiento distinto al que podría tomar el común de cintas con raíces ficticias: ver un animal hablando no es más noticia. Y si lo fue, el efecto duró apenas segundos. Aquí lo que resalta inmediatamente es una especie de desfile de personalidades y convencionalismos, representados por los alumnos del sexto de año la primaria Fort Myers.

Leo con una escolar que protagoniza la nueva comedia musical animada de Netflix.

Una hija (mayor) que sabe hablar mucho, pero no escuchar a los demás. Un niño que sufre los excesos sobre protectores de sus padres. Una niña que defiende la excentricidad de sus papás, pero en el fondo no termina de comprenderlos a cabalidad. Un niño que parece desatar su frustración abusando de sus compañeros. Una niña súper dotada que parece no encajar en el mundo que habita. En pantalla tendremos muchas de las personalidades que seguramente hoy existen en salones de clases de Estados Unidos, China o el Perú. A ese sinfín de diferencias es que Leo se dirige, con su caminar pausado, sus ojos inmensos y sus palabras aleccionadoras.

Tal vez consciente de que a fin de año todos podrían olvidarlos, como pasa siempre, en algún momento de la trama Squirtle increpa a Leo por qué insiste tanto en estar cerca de esos niños, de charlar con ellos y absolver sus dudas (Ojo, en tal vez el momento más tierno y crudamente realista del filme, cada escolar se va del aula dejándole un celular en su ‘casa’ a Leo, para mantener siempre contacto). Sin pensarlo dos veces, en una frase que denota la más absoluta honestidad, la iguana septuagenaria responde: “Así mi funeral va a estar lleno de recuerdos conmovedores y anécdotas”.