En uno de sus tuits promocionales, MAX Latinoamérica señaló semanas atrás que “si te gustó Succession –la serie creada por Jesse Armstrong que se emitió con gran éxito entre 2018 y 2023—te iba a gustar Sierra Madre”, la nueva apuesta de la cadena de streaming.

Aunque estamos frente a dos dramas televisivos de interesante factura, creer que ambos están al mismo nivel sería un error. A continuación, dejamos de lado el mega éxito de lo que fuera hasta hace muy poco HBO MAX, para repasar lo más saltante de la propuesta coescrita por Diego Enrique Osorno y Gabriel Nuncio que desde el 21 de abril transmite domingo a domingo MAX.

“Sierra Madre: prohibido pasar” es un drama con tonos de thriller que cuenta la historia de San Pedro Garza García, municipio de Monterrey, ubicado en el estado de Nuevo León, México. Hablamos de la jurisdicción con el ingreso per cápita más alto en dicho país.

Evidentemente, el flujo de dinero que se mueve entre los habitantes de San Pedro los mantiene alertas de ser víctimas de la inseguridad que azota el país desde hace varios años, en gran parte como consecuencia de la --para muchos fallida-- ‘Guerra contra el narco’.

Esa sensación de alerta se refleja en altas medidas de seguridad. No estamos ante un municipio amurallado, aunque a ratos esa es la sensación que –con acierto—la serie de MAX irradia. Fue esto precisamente lo que se ve resquebrajado cuando, solo en el episodio 1, Marcos Parra (Miguel Rodarte) halló un cadáver a metros del óvalo donde se iba a colocar un llamativo monumento.

Marcos integra una de las muchas familias adineradas que habita San Pedro. Acaba de convertirse en abuelo. Está separado (“más no divorciado”) y tiene dos hijos, donde destaca Roberta/Tessa Ia, que curiosamente ha decidido volver a vivir a su lado, sin imaginar lo que sucederá en adelante. También tiene dos hermanos que no parece llevar de una forma óptima. Sobre todos ellos está su madre (Elena Elizondo/Julieta Egurrola), una especie de matriarca que lo dirige todo según su particular criterio empresarial.

Marcos no fue el único que vio el cadáver al costado del óvalo de San Pedro. Por unos segundos le ganó Érika Treviño, el otro personaje principal de “Sierra Madre”. Se trata de una joven y curiosa reportera interpretada por Mayra Hermosillo. Ella trabaja, para su pesar, en “Chepinque Mag”, una especie de revista de entretenimiento y sociales adscrita al periódico El Futuro, que es donde realmente la comunicadora busca un lugar como “periodista de investigación”.

Hasta aquí hemos delineado los dos pilares fundamentales de esta propuesta de MAX. Por un lado, el poder del dinero representado por Marcos Parra y, por otro, las justas ambiciones de una periodista que termina ‘en el lugar y momento indicado’ para desatar la madeja de un hilo que puede llevarnos a esa parte de thriller que mencionamos al inicio de esta nota.

Tal como ocurría en “Succession”, la miniserie “Sierra Madre” también plantea ese juego de poder vinculado al dinero que ciertas familias poseen en sus cuentas bancarias. En la propuesta de Armstrong, sin embargo, la familia del protagonista (en caso asumiéramos como tal a Kendall Roy/Jeremy Strong) tiene un peso considerablemente mayor al de los Parra. Solo al inicio de “Sierra Madre” vemos a los dos hermanos de Marcos. Su madre tiene breves apariciones, algo diametralmente opuesto a lo que ocurre en “Succession”, donde Roman, Shiv, Logan e inclusive el propio Connor, tienen un mayor número de intervenciones dentro de la trama, y sobre quienes incluso se podrían desarrollar los llamados ‘spin offs’.

En lo político, también hay ciertas diferencias. Los Logan deben permanentemente mover sus hilos entre los representantes demócratas y los republicanos. Su objetivo: mantener una legislación comercial que le permita a Waystar, su conglomerado de medios, seguir siendo influyente a nivel global. Desde el otro lado, al menos hasta el episodio 3, “Sierra Madre” zigzaguea básicamente en lo local. No abundan las menciones a las viejas fuerzas políticas mexicanas como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien Vargas Llosa llegaría a llamar la “dictadura perfecta”.

Desde lo visual, ambas propuestas son ambiciosas. “Succession” tuvo desplazamientos por Estados Unidos y Europa sin escatimar costos de producción. En su contexto, “Sierra Madre” expone con muchas imágenes aéreas el amplio territorio que habita aquella “comunidad que busca preservar su oasis de paz en medio del horror” (en palabras de Diego Enrique Osorno).

Proyectado como el gran protagonista, la atención se centrará en los tres primeros episodios de “Sierra Madre” en Marcos Parra, un empresario con pinta de ‘Dandy’ que al inicio aspiraba con recibir el negocio familiar de los hidrocarburos, pero terminó relegado a los textiles. Contrariado por dicha decisión de ‘los de arriba’, el personaje interpretado por Miguel Rodarte sorprende con una decisión inesperada: lanzarse a la alcaldía del municipio de San Pedro.

“Sierra Madre: prohibido pasar” acompaña la historia de Marcos Parra con una serie de personajes secundarios de diversa relevancia. A San Pedro lo dirige una alcaldesa (Claudia Lobeira) sometida a múltiples presiones (interpretada por Karina Gidi). También está Lucio Valenzuela (Francisco Barreiro), presidente del Club Campestre que, supuestamente, tiene todo controlado. A ambos se les puede sumar Abraham (Hernán Mendoza), director del periódico El Futuro.

Desde cada uno de estos personajes se intenta desplegar una serie de pequeñas historias. Lucio quiere estar bien ‘con Dios y con el diablo’, tratando de mantener conformes a los millonarios asociados de su club, pero a su vez lidiando con los Razos, una poderosa banda delictiva que quiere – a toda costa—abrir un lujoso casino en San Pedro. Abraham está en proceso de divorcio, y busca mantener su cercanía a los sectores de poder, pero tampoco quiere ceder por completo la línea editorial de su medio a aquellos con los que juega golf en el club campestre.

Esto último, por supuesto, se pondrá a prueba cuando Treviño le entregue las fotos, pero, sobre todo, cuando poco a poco comience a insistirle para que se “publique” algo. “Soltar solo una fotografía sería tener el efecto de un chisme o viral”, se justifica el director de El Futuro. Según él, conviene mejor publicar algo cuando la historia esté más desarrollada.

Un suceso va creciendo conforme “Sierra Madre” toma cuerpo (entre los episodios 1 y 3 ya estrenados): la intención de Marcos Parra por hacerse de la alcaldía de San Pedro. Apodado ‘El Principito’ a sus espaldas, el personaje interpretado por Rodarte deberá ‘cabildear’ con sumo cuidado entre sus iguales. Muchos no le prestan atención porque lo ven solo como ‘un millonario excéntrico’ que gasta su dinero en piezas de viejas naves espaciales.

Pero desde esa aparente confusión, con el cadáver hallado en el óvalo, un trágico incendio provocado en un casino, y el inminente avance de la delincuencia en su ‘pueblo’, nuestro protagonista deberá desplegar una serie de habilidades que pocos le imaginábamos. Así pues, la gestión de la alcaldesa Lobeira se verá amenazada por un empresario que se devela como alguien ‘de armas tomar’. Literalmente.

“Sierra Madre” no es tan impactante como lo fue “Succession”, que domingo a domingo dejaba en ascuas a millones de televidentes en todo el mundo. No obstante, esta propuesta mexicana de MAX posee la cantidad adecuada de elementos de suspenso para mantenernos en vilo por unas semanas más. Finalmente, y aunque el personaje idealista y aguerrido de Érika Treviño no es necesariamente ‘nuevo’ en cuanto a tramas televisivas, la interpretación que logra Mayra Hermosillo nos resulta ciertamente convincente. Sobre ella –y sobre el ya mencionado Parra-- recaerá el peso de lo que se viene a partir del episodio 4. A estar atentos.