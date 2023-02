Como es habitual en temporada de San Valentín (días antes y días después del 14 de febrero) las comedias románticas abundan. Y el año 2023 no sería la excepción. Aunque el patrón resultó ser, lamentablemente, el de casi siempre: famosos bajo guiones trillados y desarrollos insulsos.

Si se trata de mencionar ejemplos surgen dos igual de decepcionantes. El primero, “Bodas de plomo”, la historia de una pareja de novios, Darcy Rivera (Jennifer López) y Tom Fowler (Josh Duhamel) en medio de un secuestro ocurrido a horas de su, supuesta, boda de ensueño en una playa secreta. Durante hora y media, esta cinta estrenada en Prime Video, nos mostraba un cocktail de balas, detonaciones y absurdas escenas de celos entre los futuros esposos. Todo al final cierra con un mini concierto familiar con JLO, obviamente, como cantante.

Días después, aunque esta vez en Netflix, vimos con expectativa el estreno de “Tu casa o la mía”. La atención no surgió necesariamente por el tráiler (que tampoco mostraba mucho), sino más bien porque sus protagonistas eran dos figuras exitosas y muy queridas en Hollywood. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, y el recordado Kelso de la sitcom That 70′s Show. Bueno, la película dirigida por Aline Brosh McKenna terminó siendo un recordatorio de que en el streaming no todo lo que brilla es oro.

Pero, felizmente, acaba de estrenarse una cinta que podría ser la gran sorpresa de este inicio del año. Sin grandes presupuestos y con un elenco justo, “A quien solía conocer” (“Somebody I Used to Know”) empieza a cosechar elogios en redes sociales y algunos medios estadounidenses. El motivo: su forma disruptiva de encarar el concepto de comedia romántica.

Escena de "Somebody I Used To Know". / Prime Video

Dirigida por el joven Dave Franco, “A quien solía conocer” cuenta la historia de Ally (Alison Brie), una productora de televisión adicta al trabajo que de un momento a otro se entera que su programa de telerrealidad ha sido cancelado. Hundida en la sensación de fracaso, nuestra protagonista opta por viajar a su hogar de la infancia, ubicado en el pueblo de Leavenworth, Washington. Allí vive su madre, Libby (Julie Hagerty).

Planteada como un ‘viaje de retorno’ al lugar donde todo era mejor, la cinta dirigida por Franco muestra uno a uno los viejos vecinos de Ally felices al verla de vuelta. Pero hay uno de estos conocidos que le llama más la atención. Se trata de Sean (Jay Ellis), un ex enamorado que la trabajólica tuvo en su juventud. A partir de aquí la idea de “donde hubo fuego, cenizas quedan” empieza a dibujarse minuto a minuto.

Ally y Sean pasan una noche llena de momentos divertidos por el pueblo. Y tal vez porque se encuentra en un momento vulnerable de su vida, la protagonista de esta historia cree que todo puede volver a ser como antes. En este propósito ayuda el perfil que el guion dotó a Sean: un apuesto y encantador joven que, además, se ha criado en una familia adoptiva que lo colmó de amor y atenciones. Todos guardan un grato recuerdo de cuando ambos fueron pareja.

Hasta aquí “A quien solía conocer” no tiene nada nuevo en comparación con una comedia romántica típica. Es desde que Ally se entera que Sean tiene novia y que está a punto de casarse que la historia toma otra tonalidad. Nuestra protagonista se propone torcer el destino e intervenir en la relación de su ex, para convencerlo de que no dé el ‘gran paso’. Él, quien alberga en su memoria un recuerdo muy especial de Ally, termina trastabillando entre su novia actual, Cassidy (una vocalista de una banda de punk interpretada por Kiersey Clemons) y la mujer que vino del pasado a cambiarlo todo.

/ Prime Video

La cinta dirigida por Dave Franco intenta dejarnos en claro que no es una historia más de un triángulo amoroso. Conforme Ally se compenetra más con Sean –y parece más alejada de su idea de comodidad en la Los Ángeles—el destino le juega una mala pasada: surge una propuesta para renovar por otra temporada su reality. He aquí el dilema: ¿dejar la calidez de tu pueblo, la comodidad de tu casa familiar, el calor de tu madre y la posibilidad de re-conquistar a tu primer gran amor para sumergirte nuevamente en la ‘selva de cemento’?

Pero aquí no termina todo. Y por eso el guion coescrito por Franco y Brie resulta ambicioso aun siendo consciente de las limitaciones que engloba el proyecto (presupuesto, elenco y demás). En un momento Ally y Cassidy empiezan a acercarse más y más. “Parece alguien a quien solía conocer”, dice la productora sobre la cantante mientras charla con un miembro de la familia de Sean. Por consecuencia, conforme avanza la ‘locomotora’ que buscaba frustrar una boda también aflora algo más fuerte: ¿Quién puede tener los escrúpulos suficientes para arrebatarle la felicidad a su yo del pasado?

Cassidy y Ally resultan ser más parecidas de lo que pensaron. (Foto: Prime Video)

“A quien solía conocer” no necesita llegar al final para estar muy por encima de propuestas cercanas como “Bodas de plomo” y “Tu casa o la mía”. Por más que albergue varios elementos del concepto clásico de ‘comedia romántica’, Dave Franco ha logrado aquí mezclarlos en una especie de licuadora, resultando así una historia a ratos dramática, aunque sin dejar sus raíces cómicas (ver a Ally y a Cassidy corriendo desnudas en un campo de golf no tiene precio). Y por si fuera poco, coloca en el debate temas como el amor propio y la capacidad de reinventarse en los momentos adversos.

Por supuesto que la cinta no es perfecta. Aunque el recurso de los familiares graciosos y extremadamente cariñosos de Sean resulta entrañable en un inicio, a medio camino se desgasta. Lo mismo podríamos decir inclusive de la madre de Ally, a quien se le ve probablemente más veces en la cama teniendo sexo con su pareja que conversando con su hija (aunque esto le basta para dar un consejo que resulta clave).

Asimismo, el final elegido por los co-guionistas nos sabe algo chato. Nada de esto, sin embargo, arruina la experiencia de ver una propuesta diferente. Ese simple rasgo hace que merezca la pena, más aún en medio de tanto ‘enlatado’ que, si no es capaz de llegar al top de tu país, se perderá rápidamente en el olvido.

A QUIEN SOLÍA CONOCER/ PRIME VIDEO Director: Dave Franco Elenco: Allison Brie, Jay Ellis, Kiersey Clemons, Danny Pudi Sinopsis: En un viaje a su ciudad natal, la adicta al trabajo Ally (Alison Brie) recuerda a su primer amor Sean (Jay Ellis) y comienza a cuestionar todo sobre la persona en la que se ha convertido. Las cosas solo se vuelven más confusas cuando conoce a la prometida de Sean, Cassidy (Kiersey Clemons), quien le recuerda a la persona que solía ser.