Un episodio donde el objetivo principal es llegar de un lado a otro del mapa se vuelve cautivante por lo que hay detrás. “The Last of Us” de HBO comparte los focos con dos nuevos personajes cuya historia hace eco del tema general de la serie. Y por eso mismo el resultado es doloroso.

“The Last of Us” 1x05: “Endure and Survive” Guion: Craig Mazin. Dirección: Jeremy Webb. Conocemos la historia de los hermanos Henry y Sam, los personajes que emboscaron a Joel y Ellie al final del cuarto episodio. Henry, el mayor, huye de los rebeldes que ahora controlan Kansas City. Lo buscan por el crimen de haber delatado a personas ante las autoridades, lo cual terminó en la muerte de los acusados. Luego de pasar once días escondidos, los hermanos salen a buscar comida, descubriendo a Joel y Ellie.

Henry llega a un acuerdo con Joel: mostrarle la salida de la ciudad, para lo cual necesitará que el contrabandista lo proteja. Tras moverse por los túneles de mantenimiento de Kansas City, donde los cuatro pasan por un inusual momento de calma en un refugio abandonado, el camino continúa por una calle abandonada hasta que son atacados por un francotirador. Los peligros aumentan y al poco rato los rebeldes de Kansas aparecen con camiones, y con ellos también llegan los infectados. Tras librarse de todos los adversarios, Joel, Ellie, Henry y Sam descansan en un motel. A la mañana siguiente, el descubrimiento de que el pequeño Sam está infectado cambia todo. Tras el suicidio de Henry, Joel y Ellie sepultan a los hermanos y siguen su camino.

Tres reflejos

“Endure and Survive” funciona como el reflejo del tercer capítulo, “Long Long Time”, donde personajes hacen lo imposible para proteger el vínculo que tienen con otro. Esta semana conocemos a Henry, quien acepta, con dolor, haber cometido actos atroces para resguardarse, incluyendo delatar al líder de la resistencia de Kansas, Michael, hermano de la implacable Kathleen (Melanie Lynskey). La relación de Henry y Sam (interpretados por Lamar Johnson y Keivonn Woodard) nos regala varios momentos de ternura, no la clase de cosas que esperarías de una historia postapocalíptica.

Son esos momentos donde recae el corazón del episodio. “The Last of Us” es una historia de amor en medio del desastre. Sean amores de final abrupto, como la muerte del hermano de Kathleen, que deja a la líder de la resistencia con un deseo de venganza; o también del amor que se sostiene en la delación, como el de Henry, quien, tras haber estado cerca de perder a Sam, lo atesora activamente sin olvidar sus pecados. Un segundo reflejo: hermanos adultos, cada uno en lados opuestos del conflicto, pero cuyas historias están tan bien cuidadas que no es posible odiarlos a pesar de que hacen cosas terribles.

Pero si de sentimientos oscuros se trata, cómo no tener cierto desprecio hacia Kathleen. Y aquí no queda más que saludar la excelente performance de Melanie Lynskey, quien es terrorífica de manera casual. El resentimiento y decisión en sus palabras la convierte en una antagonista de temer, una de las mejores diferencias con el videojuego original, donde su personaje no aparece. Desensibilizada al sufrimiento de los demás, ella ordena muertes y cacerías por su hambre de venganza. Pero lo que la diferencia de un villano común es que sabe que lo que hace no es correcto, pues su hermano le pidió expresamente perdonar.

Aquí entra el tercer reflejo del episodio, que podría ser el de un espejo distorsionado donde, más que mostrar una relación, expone una visión del mundo. Kathleen pregunta si vale la pena arriesgarlo todo por solo una persona, frase que podría estar dirigida a la serie misma. Llamo a esto un reflejo distorsionado porque, dependiendo de dónde esté el espectador en relación con la historia (el que recién la conoce y el que jugó el juego), lo que verá no será igual. Decir más sería hacer SPOILERS.

Henry (Lamar Johnson), uno de los nuevos personajes de la serie.

El mayor miedo

Las historias antes mencionadas se conectan a la de Bill y Frank que, piedra angular de todo lo que vendrá. Son vínculos que, ante la ausencia de una de las partes, a la otra no le queda más que desaparecer. Bill eligió morir en lugar de vivir sin Frank. Kathleen mueve cielo y tierra para vengarse de Henry, lo cual la lleva a su propia muerte. Y cuando Sam muere, Henry se suicida.

Detrás de estas decisiones hay un argumento oscuro, opuesto al principal, el del amor: ante las desgracias externas, sin importar lo que uno haga, el final siempre es la muerte o la soledad, donde solo unos pocos pueden permitirse el lujo de acabar con todo en sus propios términos.

Joel salvó a Sarah de los muertos vivientes, pero la perdió a manos de un soldado. Tess quiso darle una nueva oportunidad al mundo, pero murió en el proceso. Ahora es Henry quien pierde a su hermano, a pesar de haber traicionado a un buen hombre en el proceso. A diferencia de las historias de zombies usuales, “The Last of Us” no es una lucha de la vida contra la muerte, sino del amor contra la ausencia del mismo. Ellie lo resume en una frase al pequeño Sam: “Tengo miedo de terminar sola”. Para ella, que ha visto el horror de los muertos vivientes, hay destinos peores que la muerte.

Pensamientos sueltos

Las escenas de Ellie y Sam fueron hermosas. Una amistad breve, pero inolvidable.

Como leí en un tuit: si “The Walking Dead” hubiese tenido que contar esta misma historia se habría demorado al menos una temporada completa.

Bella Ramsey muestra una performance notable. Cálida con Sam, pero también llena de desesperanza cuando presencia la muerte de Henry. Lágrimas de horror antes que de pena.

El refugio subterráneo donde llegan los personajes tiene una historia detrás que solo aparece en el juego. Narrada solo con pedazos de papel que el jugador encuentra de manera progresiva, muestra a una comunidad de sobrevivientes que, al menor error, se desmorona por culpa de los infectados.

El infectado gigante se llama bloater. En los juegos es un enemigo implacable.

Otra referencia al videojuego está en el cómic “Savage Starlight” (un objeto coleccionable), de donde sale la frase que da nombre al episodio.

CALIFICACIÓN

4 de 5 estrellas

