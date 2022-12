La competencia de las cadenas de streaming por cautivar público futbolero dura más de 90 minutos. Y en Argentina parecen tenerlo claro. Distintas productoras de dicho país han lanzado en los últimos años una serie de propuestas con distintos resultados. Historias como “Sueño Bendito” o “Más allá de Diego”, vinculadas a su máximo exponente en dicho deporte, Diego Armando Maradona, pero también otras que tienen el foco en emblemáticos entrenadores, como “Bilardo: El doctor del fútbol”, y algunas que apuntan a la nostalgia del balompié antes de las redes sociales, como “Fútbol de primera, 20 años. El especial”.

Pero hay un hecho algo más reciente que, aunque tuvo algunos acercamientos desde lo periodístico, no ha sido explorado todavía en su totalidad. Hablamos de la coronación de la selección argentina como campeona de la Copa América Brasil 2021. A ese fin de la ‘sequía’ en grandes títulos por casi treinta años apunta “Sean eternos: Campeones de América”, una serie documental estrenada este jueves en Netflix y que tiene detrás a Pegsa, productora del exitoso exrugbier albiceleste Agustín Pichot.

Dividida en tres episodios de casi una hora de duración, esta propuesta repasa algunos de los momentos trascendentales de un título que tuvo un ingrediente incomparable: fue el primero ganado por Lionel Messi en la selección argentina adulta. Como todos saben, el crack formado en Barcelona y hoy en las filas del PSG francés, tiene una historia particular con la fanaticada de su país. Desde lejos todos admiran sus hazañas en Europa, pero cuando se trató de vestir la camiseta de la selección, las críticas nunca faltaron. Y de todo calibre.

Comenzamos hablando de Lionel Messi porque, aunque esto se haya omitido en el título, la serie lo tiene a él como protagonista. Si bien hay espacio para algunos de los principales referentes de la Argentina campeón 2021, prepárense para un viaje de casi tres horas por la vida y obra de la ‘Pulga’. Sus inicios en las inferiores del Barcelona, los sacrificios familiares que tuvo que superar para sostenerse en Europa solo con su padre y hermano mayor al lado y, tiempo después, la frustración que sentía cada vez que, al retornar de jugar Eliminatorias o torneos de selecciones con la Albiceleste, no cargaba copas, sino más bien pesadas críticas.

“Sean eternos” arranca precisamente con Lionel Messi revisando en una Tablet un repaso por el largo camino de la selección argentina antes de coronarse en Brasil. Nos referimos aquí no solo a los dirigidos por Lionel Scaloni, sino también a otras generaciones que vieron cómo rivales del continente como Brasil, Uruguay y más recientemente Chile, sí celebraron títulos, mientras sus compatriotas se conformaban con medallas de plata. A partir de aquí podemos empezar a hablar de la cantidad de voces que participan en la serie documental. Si hablamos de exfutbolistas, destacan referentes de la talla de Javier Zanetti, Javier Mascherano o inclusive Pablo Aimar.

En las declaraciones de los ‘viejos’ referentes como de los nuevos podemos encontrar una coincidencia: aunque se jueguen buenos partidos y se avancen fases de campeonatos, sin copas el resultado ante la fanaticada es el mismo: crítica por doquier. Y si bien “Sean eternos” apenas traspasa del lado deportivo al social (y ni siquiera toca el político), no está de más recordar que –tal como ocurre en casi todo el continente—el fútbol termina siendo una especie de desfogue de los problemas coyunturales. Argentina, desde el ‘Corralito’ en 2001 hasta la ‘Grieta’, ha pasado por una serie de dificultades que tuvieron una especie de descanso cada vez que todos se sentaban frente a un televisor para ver a Messi y compañía sobre el verde césped.

Paradoja. Justo cuando su familia no lo acompaña a una final, Messi se corona en lo más grande. (REUTERS/Ricardo Moraes) / RICARDO MORAES

Así como esta serie documental rehúye a los tópicos políticos y sociales, una ausencia notoria a lo largo de sus tres episodios es la de los periodistas. Siendo exactos, aparecen, pero solo sus voces de fondo, criticando, elogiando o narrando un gol a favor o en contra. La decisión, editorial a todas luces, responde tal vez a la intención de colocar el foco solo en los “campeones”, es decir, en los protagonistas de los hechos. En consecuencia, no esperen encontrar aquí una especie de balance más que el “propio” que podrían realizarse exfutbolistas, futbolistas en actividad y dirigentes (solo ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, aparece en pantalla).

¿Puede considerarse esta producción estrenada en Netfix una especie de hagiografía visual de Lionel Messi? Si nos guiamos por el significado de “biografía excesivamente elogiosa” que le otorga la RAE al término, la respuesta es afirmativa. Y es que en “Sean eternos” aunque la historia del paso a paso de la selección antes de coronarse avanza, cada cierto rato es interrumpida por momentos en los que los compañeros del rosarino elogian --sin escatimar minutos-- las que consideran sus cualidades como futbolista y líder. Y aunque –como dijimos arriba—hay voces de fondo de periodistas criticándolo, estas nunca llegan a un segundo nivel (no se habla, por ejemplo, de los hilos de partidos sin mayor trascendencia en su última etapa en Barcelona o de lo mucho que le costó ‘arrancar’ en el PSG).

Sean eternos, póster

En el proceso de mostrarnos a Messi como alguien que logra coronarse con su selección luego de una carrera de sacrificios durante largos años, “Sean eternos” se vale de comentarios elogiosos de parte de personajes que ya hablaron en distintas producciones, documentales y reportajes sobre el rosarino. Desde Xavi Hernández (quien compartió vestuario pero no pudo entrenarlo en Barcelona) hasta Dani Alves (a quien enfrentó en la inolvidable final), pasando por el chileno Arturo Vidal, Cesc Fabregas y, por supuesto, el compañero de habitación de la ‘Pulga’ en las concentraciones de la selección, Kun Agüero.

El segundo elemento que resalta claramente al ver esta producción es su material viral. Sin haberse estrenado la serie documental, el último miércoles ya circulaban por todas las redes sociales dos videos: el primero, con Messi arengando a sus compañeros antes de salir a ganar la Copa América de visita (“No existen las casualidades. Esta copa debió jugarse en Argentina y Dios la trajo acá para que nosotros nos la llevemos”); y el segundo, con la historia de la apuesta previa a la final por la que varios tuvieron que tatuarse tipos de cartas en el cuerpo. “Sean eternos” contiene varios momentos así, tal vez porque a su innegable toque ‘fandom’ debemos sumarle un detalle no menor: el Mundial de Qatar, donde Argentina es favorita, está a la vuelta de la esquina.

El héroe silencioso. Lionel Scaloni tiene espacio en la serie documental, pero no el suficiente. (Photo by FRANKLIN JACOME / POOL / AFP) / FRANKLIN JACOME

Que tenga un enfoque como el mencionado no significa que sea una producción de menor nivel. Pegsa intentó mostrar un material de calidad, y en lo técnico, el resultado es a todas luces correcto. No estamos frente a un mero compilado de jugadas a lo ‘bloque deportivo de noticiero’, sino ante una historia compacta, en la que las jugadas y los goles aparecen y desaparecen en segundos, dando mayor peso a la palabra de los protagonistas, a sus reacciones y gestos mientras las observan en una Tablet. A esto habría que sumarle el despliegue en cuanto a locaciones, pues algunos de los participantes (Neymar, Ronaldinho, Fabregas, Dani Alves y demás) no viven todos en el mismo país. Sus bites parecen encajar en una propuesta armoniosa.

Es tal vez en su parte final cuando “Sean eternos” despliega sus mejores armas. Aunque ya hemos visto decenas de videos con los seleccionados de Argentina celebrando en casa de su clásico rival el título de la Copa América, resulta inevitable emocionarse al registrar cómo los protagonistas explican el desfogue que significó ganar un torneo de esta magnitud. A un Ángel Di María absolutamente quebrado por el recuerdo de la coronación tras años de ‘castigo público’, un Dibu Martínez –relegado a la suplencia en casi todos los equipos que integró-- tirado en el suelo llorando, le sumamos la figura del propio Lionel Messi, amagando al destino ingrato que, si bien le dio balones y botines de oro, Champions y Ligas Españolas, le tenía ese 10 de julio de 2021 asignado para algo especial: “Esto fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva”.

SEAN ETERNOS: CAMPEONES DE AMÉRICA/ NETFLIX

Director: Juan Baldana

Elenco: Lionel Messi, Pablo Aimar, Dibu Martínez, Lionel Scaloni

Sinopsis: Esta serie muestra una mirada íntima e inédita sobre la lucha de Lionel Messi y la selección argentina en la Copa América para romper una racha de 28 años sin títulos.

Duración: 3 episodios