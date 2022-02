Conforme a los criterios de Saber más

La impredecible bandeja de recomendaciones de Netflix muchas veces erra al recomendarte una novedad que rápidamente abandonas o que terminas de ver a regañadientes. Pero también hay ocasiones en que ocurre exactamente lo contrario. De pronto un estreno termina por engancharte, jalándote casi de las narices durante dos horas y confirmando que en tu TV, tablet o smartphone también puedes disfrutar una verdadera obra de arte.

Esto último bien podría pasarte si le das una oportunidad a “Fue la mano de Dios”, película del galardonado director italiano Paolo Sorrentino que se encuentra en Netflix y que, pese a lo deportivo de su título (hace referencia al legendario e ilegítimo gol que el argentino Diego Maradona le marcó a los ingleses usando su antebrazo en el Mundial de México 1986) en realidad muestra muy pocos futbolistas corriendo tras una pelota sobre un verde campo de juego.

Estamos, vale decir, ante una historia autobiográfica. Nacido en Nápoles en 1970, el cineasta en mención tuvo la fortuna de ver cómo un futbolista fue capaz de darle una identidad global a su ciudad. Ese detalle podría ser el punto inicial de la historia. En esta, el adolescente Fabietto Schisa (Filippo Scotti) comenta los rumores de la posible llegada de Maradona al Napoli. La emoción ante el fichaje embarga al protagonista, pero además a sus familiares y vecinos.

“Fue la mano de Dios” podría partirse en tres partes claramente definidas. En la primera hay un intento por describir el ambiente en el que crece el inocente Fabietto. Con una familia numerosa y plagada de personajes raros y pintorescos que, sin embargo, jamás le generan molestia alguna a nuestro protagonista. Desde el ‘tío político’ (”¡Maradona vengó Las Malvinas con ese gol! ¡Maradona está haciendo una revolución!), hasta el hermano --un aspirante a actor que rápidamente abandona sus sueños “porque carece de perseverancia” --, pasando por la tía Patrizia (Luisa Ranieri), una mujer que sufre las agresiones de su esposo celoso.

Aquí es necesario abrir un paréntesis. Esa primera parte de la cinta, en la que vemos cómo este adolescente se mueve en un mundo de mayores es también un intento certero de exploración a la sexualidad masculina. Fabietto se derrite por su tía Patrizia. Haber visto uno de sus senos durante una noche en la que fue (junto con sus padres) a auxiliarla de su abusivo marido, confirmó que para él los juguetes habían quedado completamente atrás y, entonces, es el momento de buscar la primera experiencia sexual.

Fabietto vive junto a sus padres (Saverio/Toni Servillo y María/Teresa Saponangelo). En él puede encontrar consejos sobre la juventud, contención y amor por el fútbol. En ella, humor, paciencia, pero fundamentalmente cariño. No es un detalle menor hablar de los papás de nuestro protagonista, porque la segunda parte de la cinta los involucra. Un hecho específico trastoca el argumento de “Fue la mano de Dios”, y una historia de color, risas y camisetas color celeste, se transforma en un drama gris.

¿Qué hace que un joven, entre tantas múltiples opciones, decida convertirse en director de cine? ¿Qué factores podrían llevarlo a cumplir su sueño y cuáles a abandonar en el intento? En el cierre de esta historia, Fabietto (que no envejece en ningún momento) se ve ante la crucial decisión de elegir quién será por el resto de su vida. Atrás han quedado los partidos del Nápoli con Maradona en cancha, los gritos del barrio celebrando sus goles ante los ingleses, las trifulcas entre tías y, por supuesto, la virginidad. “Fue la mano de Dios” es el registro a colores del sinuoso camino que debe recorrer alguien antes de convertirse en artista.

Y el balance final como espectadores resulta mucho más que satisfactorio.

LA FICHA :

Sinopsis: Nápoles, años 80. Mientras el joven Fabietto sigue su pasión por el fútbol, una tragedia familiar perfila su incierto pero prometedor futuro como cineasta.

Título original: “È stata la mano di Dio”.

Elenco: Filippo Scotti,Toni Servillo,Teresa Saponangelo

Duración: 2 horas y 10 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Drama

Calificación: ★★★★

El Dato

“Fue la mano de Dios” compite en la categoría Mejor película extranjera del Oscar 2022 contra las cintas “Drive My Car” (Japón), “Flee” (Dinamarca), “The Worst Person in the World” (Noruega), entre otras.

