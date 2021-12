Conforme a los criterios de Saber más

“Don’t Look Up” es una de las mayores películas que Netflix haya lanzado este 2021. Dirigida por Adam McKay, esta comedia negra muestra el punto de vista de la humanidad al enterarse que un cometa llega desde el espacio para eliminar toda la vida de la faz de la Tierra; una reacción no tan disimilar a la indiferencia con la que se trata hoy en día el cambio climático.

Con un elenco lleno de ganadores del Oscar como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett y Meryl Streep, la película no carece de estrellas. Pero no son los únicos actores en aparecer en la pantalla y en papeles mucho más modestos podemos ver a intérpretes peruanos como André Silva y Ramón García; cuya participación como un pescador y un taxista, respectivamente, contextualiza el peligro global al que se enfrentan los protagonistas.

Pero McKay no dirigió estas escenas, la tarea fue encargada al director peruano Jorge Carmona , recordado entre otras cosas por su trabajo en producciones como “La Gran Sangre” y “Av. Larco”. En comunicación con El Comercio, el realizador reveló que su involucramiento con “Don’t Look Up” le llegó de mano de Tondero, casa productora con la que el gigante del streaming ya trabaja desde hace un tiempo en proyectos como “Mochileros”.

“Me contacta Roxana (Rivera) y me dice ‘hay un proyecto, no te puedo decir ahorita qué es, pero queremos que lo dirijas. Han visto tu chamba, ha gustado”, relató Carmona a este Diario. El misterioso proyecto tenía un gaje adicional, el que iba a ser grabado en una cámara de 35 milímetros. “Yo no agarraba una cámara de 35 mm desde hacía once años aproximadamente, quizás un poquito más”, recordó el realizador con entusiasmo. Su trabajo no se limitó a la dirección. También se encargó de la cinematografía, de que cada encuadre sea memorable.

Iniciada su labor en el proyecto, Jorge Carmona tuvo reuniones por Zoom con los productores de “Don’t Look Up” y con su director de fotografía, Linus Sandgren, para entablar qué es lo que se requería. “Querían grabar unos fondos para la última escena en la montaña Vinicunca”, explicó Carmona, refiriéndose al atractivo turístico cusqueño también es conocido como la montaña de siete colores. Estos planes cambiaron.

“Propuse ir a rodar en Paracas y obviamente Cusco también”, indicó Carmona. Estas son las ya conocidas escenas donde André Silva aparece en la costa mientras mira cómo desciende el cometa; y también el atisbo que hay de Ramón García como taxista a las afueras del Hotel Bolívar de Lima. Menos conocida es una escena que se grabó en Cusco de una familia mirando la televisión.

Carmona parece particularmente orgulloso de la escena rodada en Paracas con André Silva. “El hecho que hayan postproducido la escena que rodamos en Paracas es de pu... madre, porque le pusieron el cometa. Eso es una chamba. La verdad es pequeño, no es gran cosa, pero chévere igual por haber podido aportar alguito, ¿no?”.

Sobre esta escena, el realizador nos indicó que en ella intentó resaltar tanto la pesca artesanal que se hace en la zona –y ahí las redes que pueden verse en el techo del carro– y la belleza exótica del Mirador en la Reserva Nacional de Paracas. “Desierto con mar... claro, nosotros estamos acostumbradísimos, pero no es que hayan muchos lugares así en algunas otras partes”, consideró.

Tras el estreno de “Don’t Look Up”, algunas personas en las redes sociales han intentado minimizar la participación de los actores peruanos, al señalar que se tratan de escenas de solo un par de segundos. Ante ello Carmona tuvo una sucinta respuesta: “No hay escena pequeña en el cine”.

Hay precedentes para lo que dice y, aunque no es para generalizar, muchos de los actores más famosos de Hollywood tuvieron apariciones más que modestas al inicio de sus carreras, con Ben Affleck haciendo de un jugador de baloncesto en “Buffy the Vampire Slayer” (1992) o la duquesa de Sussex, Meghan Markle, como una recepcionista en un episodio de la telenovela “General Hospital” en 2001 para dar algunos ejemplos.

NUEVAS OPORTUNIDADES

La filmación de estas tres escenas de “Don’t Look Up” en el Perú ocurren en un momento donde nuestro país parece estar ganando atención como destino cinematográfico, quizás mejor ejemplificado con la grabación de múltiples escenas del blockbuster “Transformers: Rise of the Beasts” entre septiembre y noviembre de este año.

“ Ahora está empezando a pasar esto del cine que está empezando a mirar al Perú como destino más viable y ojalá que esto realmente empiece a reventar, porque acá hay mucho por proponer y por hacer en ese sentido ”, consideró Carmona. “Es una chamba que se está empezando a hacer y hay que organizar mucho también desde adentro para que la gente que se mande a venir sepa que hay un equipo sólido y apoyo gubernamental para poder llevar a cabo este tipo de proyectos.”

La intervención de las plataformas de streaming y de su oferta de VOD (Video on demand) también sirve para impulsar esta todavía naciente industria, presentando no solo contenido de todo el mundo, sino también generando demanda en distintas regiones del planeta.

“Yo creo que es positivísimo, sobre todo porque se arma toda una demanda que gira alrededor y empieza a activarse la industria también. Ya poco a poco, hablando ya como director peruano, nosotros estamos siendo un poco más vistos”, consideró. “Entonces gracias a estos VOD uno puede empezar a desarrollar proyectos que tiene en mente que es como el contenido que vemos en la plataformas, producciones que uno sabe que en la señal abierta de acá no va a pasar nada.”

Para el cineasta, esto no solo abre la industria, sino también que empieza a educar a los espectadores para esperar contenido de calidad e inclusive puede servir para inspirar a las nuevas generaciones de profesionales audiovisuales a tomar la batuta de esta industria.

“La verdad es que de aquí se genera una cadena bien interesante y sí estoy absolutamente agradecido a las plataformas, porque lo único que hacen es nutrir, tanto a nosotros los técnicos realizadores como al espectador, y así generar chamba”, agregó Carmona. “Sí, es difícil a la larga producir algo para ellos, pero no es imposible. Y como te digo, es un tema de confianza y poco a poco se está dando.”

En ese aspecto, Jorge Carmona reveló que está trabajando junto a Tondero en una serie ambientada en el Perú titulada “Clandestino” y, si bien no brindó muchos detalles, indicó que ya se ha grabado un piloto con el que buscarán producir más en cooperación con algunas de las plataformas de streaming.

