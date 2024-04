El miércoles en la tarde, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de Ruiz Rodríguez como presunta autora de los delitos de concusión y colusión agravada (en concurso real), un documento de casi 80 páginas al cual accedió El Comercio. El expediente contra Ruiz deberá ser analizado ahora por el Congreso de la República, por contar con la prerrogativa del antejuicio.

Uno de los hechos contundentes esbozados por la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, tiene que ver con la contratación en su despacho congresal de Camila Mantilla Heredia, quien mantuvo una relación con Jeffrey Marrufo Ruiz, el hijo mayor de la parlamentaria de APP.

Y es, justamente, a partir de esta línea de investigación, que el Ministerio Público ha logrado recabar dos audios que comprometen gravemente a la congresista Ruíz, que se suman a los otros elementos ya conocidos en los últimos meses. Los archivos obran en la carpeta reservada del aspirante a colaborador N°02-69-2023 y, según el documento fiscal, registran conversaciones entre Ruiz y su hijo Jeffrey Marrufo.

En los audios, “la precitada investigada [Magaly Ruiz] habría admitido los hechos que se vienen investigando en la presente carpeta y la intención de esta de direccionar las declaraciones de Camila Mantilla”, sostiene la fiscalía.

Además… César Acuña pide a congresista Magaly Ruiz que solicite licencia al partido APP por caso ‘mochasueldo’ César Acuña, presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), le pidió a Magaly Ruiz, congresista de su partido, que solicite licencia tras la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra por el tema de recorte de sueldos a trabajadores y contratación irregular. Ante la prensa, el también gobernador regional de La Libertad remarcó que la licencia debe estar vigente hasta que “aclare su situación legal”, pero recomendó al Ministerio público y Poder Judicial acelerar las investigaciones. “Ahora ya estoy como presidente del partido, creo que tengo la autoridad de pedirle que pida licencia, y a cualquier congresista lo ético, que deben pedir licencia hasta que aclaren su situación legal porque creo que eso significa cuidar al partido que lo llevó a ser congresista”, expresó César Acuña.

La historia de una contratación irregular y un recorte de sueldo

Según las pesquisas fiscales, Camila Mantilla habría estado interesada en realizar prácticas y le llegó a entregar, en noviembre de 2021, su currículum a la congresista en un restaurante de San Isidro, ordenando esta última a uno de sus asesores que se realicen las gestiones necesarias para lograr ello.

Sin embargo, el tema no pudo materializarse sino hasta meses después. En febrero de 2022, finalmente se dispuso la contratación de Mantilla directamente en el despacho de la parlamentaria de APP pero en calidad de asistente, tal como queda registrado en los reportes del Congreso.

Ruiz, según las pesquisas, le habría ofrecido un “horario de trabajo flexible” a Mantilla, acudiendo esporádicamente a laborar, pero siempre recibiendo un sueldo completo. La contratación en dicho cargo se hizo a pesar de que Mantilla no contaba con ninguna experiencia laboral y para lo cual, de acuerdo con las indagaciones, Ruiz habría dispuesto a su asesor “solucionar dicho inconveniente”, obteniendo de este una supuesta constancia de trabajo de la Universidad de la Selva Peruana.

Pero aún hay más. El colaborador N°02-69-2023 ha relatado cómo, en marzo de 2022, la propia Magaly Ruiz le habría consultado a Mantilla si ya el Congreso le había pagado, “solicitándole que abra su aplicativo [y] le muestre la transacción” del primer depósito efectuado por la institución como parte de sus haberes.

La parlamentaria no solo habría pedido que le realice una transferencia sino que, incluso, le habría requerido que le entregue una tarjeta bancaria, a fin de que ella misma pueda realizar retiros y disponer del dinero que el Congreso de la República le depositaba a su entonces trabajadora como parte de sus haberes.

“En dichas circunstancias, Magaly Ruiz le habría solicitado a Camila Mantilla que transfiera S/2.000 a favor de su hijo [...] y que se quede con S/900 aproximadamente para ella. Aunado a ello, Ruiz Rodríguez le habría solicitado a Mantilla Heredia que gestione en el banco una nueva tarjeta y se la entregue, con la finalidad de que ella misma pueda realizar retiros desde esa cuenta” , se remarca en el documento.

Ello finalmente ocurrió y, según la pesquisa fiscal, Ruiz habría dispuesto o efectuado retiros de dicha cuenta bancaria desde marzo del 2022 a febrero de 2023, por más de S/55.000.





Un audio delator

Pero la versión del aspirante a colaborador eficaz se complementa con los dos audios que obran en poder del Ministerio Público. La grabación, según la pesquisa, corresponde a conversaciones entre Magaly Ruiz y su hijo Jeffrey Marrufo. Y, aunque no se precisa la fecha, se menciona a ‘Camila’, en clara referencia a Camila Mantilla.

En la transcripción, Ruiz indica que ya hay alguien que se ha presentado como colaborador en el caso y que hay cosas que la “perjudican”, y buscaba que su hijo le pida a Mantilla que saque un estado de cuenta de la tarjeta que sacó, así como también se desprende que buscaba coordinar declaraciones.

Ruiz habría tenido temor de que los teléfonos ya estén intervenidos por las autoridades y se evidencia preocupación tras las citaciones y el avance de las indagaciones, luego de las primeras denuncias periodísticas en su contra por el Caso ‘Mochasueldos’.

“Lo que pasa es que yo tengo que negar todo eso y ella [también] tiene que negar, pero como ella me dio eso, quiero saber si es que hubo retiros en Trujillo y si hubo retiros en Trujillo quiero que me ayude y diga que ella viajó, no sé, estoy buscando una salida”, se escucha decir en el audio, según el documento fiscal.

“Yo estoy en sus manos” , también habría indicado Ruiz. “Ella sabe, solamente eso me va a tener tranquila, si está todo bien eso tengo una salvación, sino que ella no, parece que lo conversó [con] alguien” , se añade líneas después.

Ruiz remarca también que Mantilla “tiene que negar todo” ante las autoridades fiscales y, además, en un segundo audio, muestra inquietud porque Mantilla cambió de abogado, así como menciona que buscaba conseguir un certificado de prácticas en Tarapoto (“si quiere para pagarle por el certificado, lo voy a pagar”, dice).

Y si bien menciona que “todo es mediático” y que “no es verdad” las acusaciones , también habla de cómo buscaban ‘bloquear’ el interrogatorio fiscal de Mantilla y se evidencia su temor de que se vaya a cometer “un error” y buscaba “evitar” que “exista contradicción” entre las declaraciones ante las autoridades.

“Tengo miedo de que las cosas que estemos haciendo bien, ella ya vaya a meter la pata. (...) Debemos evitar que Camila declare porque quiero saber realmente qué tiene el Ministerio Público”, se indica.

Para la fiscalía, de los audios son contundentes. Y “se colige la intención que tendría Magaly Ruiz de manipular las declaraciones de Camila Mantilla, así como que se habría contactado con personas del Congreso y trabajadores de la Universidad de la Selva Peruana, con la finalidad de obstruir la presente investigación” .

El Comercio intentó comunicarse con la congresista Ruiz insistentemente, a través de llamadas y mensajes, para recoger su versión del tema; sin embargo, hasta el cierre de este informe no respondió.